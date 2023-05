Quand Beyoncé introduit la tarification dynamique, les tickets de concert en Belgique prennent une autre dimension

Le principe est simple : le prix à payer pour certaines places dépend de l’offre et de la demande. Plus des gens veulent des places, plus le coût va grimper. Jusqu’où ? Bien malin qui a la réponse…

Entendons-nous bien, il s’agit de places ordinaires qui sont soumises à ce régime et non les tickets VIP avec tous leurs avantages et goodies (jusqu’à 2685 euros pour Beyoncé au stade roi Baudouin).

Pour la venue de Queen B à Bruxelles, les places à tarif fixe sont parties comme des petits pains, en quelques minutes à peine. Une seule alternative pour les fans : les billets Platinium. Mais la tarification dynamique était déjà passée par là. Certains affichaient jusqu’à 4 fois le prix de base une petite demi-heure après l’ouverture de la billetterie.

Choquant mais là aussi rien d’illégal, confirme le SPF Économie. “En soi un système de tarification dynamique ne viole pas l’interdiction des pratiques commerciales déloyales qui n’empêche pas les entreprises d’être libres de fixer le prix de leurs produits, à condition que les consommateurs soient clairement informés du prix total, explique l’institution. La question de savoir si un système de tarification dynamique est contraire ou non à cette interdiction nécessite une évaluation factuelle au cas par cas.”