Channel Zero fête enfin ses 30 ans à l’AB

Les lieux n’ont pas été choisis par hasard. On se souvient que le groupe avait réussi la bagatelle de remplir six fois de suite la salle bruxelloise pour signer son grand retour en 2009. Les billets de la première de ces six dates s’étaient écoulés en moins d’une minute, ce qui obligea le groupe à répéter l’opération jusqu’à remplir l’Ancienne Belgique six fois. Les événements avaient d’ailleurs été immortalisés à travers un CD et un DVD d’excellente facture sur lesquels nos compatriotes étaient apparus au meilleur de leur forme. Le groupe profita de ce retour tonitruant pour sortir un nouvel album Feed’Em With A Brick, 15 ans après son prédécesseur.

Considéré comme le fleuron belge de la scène metal, Channel Zero compte désormais 7 albums studio à son compteur et vient de publier un best of retraçant les 30 ans de carrière du groupe. La formation a subi quelques changements de line-up depuis la tragique disparition du batteur Phil Baheux, décédé en 2013 d’une rupture d’anévrisme à l’âge de 45 ans. C’est Seven Antonopoulos qui a eu la lourde tâche de le remplacer tandis que Mikey Doling (ex-Soulfly et SNOT) accompagne Christophe Depree aux guitares.

L’ambiance risque à nouveau d’être chaude dans notre capitale qui sera rythmée trois jours durant par les riffs bien lourds et cinglants de nos compatriotes.