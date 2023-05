Gustaph, validé par Maneskin et Karl Lagerfeld, a fait danser Alexander De Croo sur son titre de L’Eurovision

Quant à Gustaph, surnommé le Boy Georges flamand, il est confiant sur sa prestation à venir sur “Because Of You”. “Je suis content de ma chanson et des préshows mais je dois attendre jusqu’aux demi-finales pour avoir une vraie idée. Ça, c’est la grande chose avec l’Eurovision. Parfois, tu as une bonne chanson et tu penses que c’est pas mal. Puis, tu vois le spectacle et la chanson à laquelle tu ne pensais pas est incroyable ! C’est typique de l’Eurovision, tout peut changer le soir même !”

Vous êtes connu en Flandre, pourquoi ne passez-vous pas la frontière linguistique ?

”Ah, c’est une très bonne question que je me pose aussi ! Et je ne sais pas y répondre. Je me souviens de mes parents quand ils jouaient de la musique. Ils écoutaient beaucoup de musique française et, je ne sais pas pourquoi, cela reste ainsi… C’est vraiment dommage car la Belgique est petite et il y a beaucoup de talents dans les deux parties. C’est triste qu’il n’y ait pas plus d’échanges car je pense qu’on peut apprendre beaucoup de choses des deux parties.”

Serait-ce politique, un peu comme l’Eurovision avec la victoire de l’Ukraine l’année dernière notamment ?

”Oui… c’est vrai, il doit y avoir un peu de cela. Mais je pense aussi qu’on peut trouver des exemples différents. Certains pays vont voter toujours pour le même pays, ce que je comprends dans un sens. Mais voyez le Royaume-Uni, ils n’ont pas fait de bons résultats durant des années et, l’année passée, ce fut incroyable avec Sam Ryder et son 'Space Man'. Je pense, et c’est peut-être encore un peu naïf de ma part, mais que la musique reste le plus important.”

Vous avez d’ailleurs été validé, jadis, par Karl Lagerfeld en personne ?

”(rire) Je ne le connaissais pas mais j’ai fait une chanson pour un de ses défilés à Paris oui, en effet. J’étais un chanteur et artiste d’Hercules et Love Affair et il a choisi une de mes chansons pour un de ses défilés haute couture. Je l’ai donc rencontré mais c’était un peu Louis XIV avec un assistant qui lui a dit : c’est lui Gustaph qui a fait la chanson du défilé. 'Ah Gustaphhh !' s’extasiait-il mais voilà, c’est comme ça, ça fait partie du truc. Je suis toutefois très fier de l’avoir rencontré bien sûr !”

Le groupe Maneskin, gagnant de l’Eurovision 2021, a aussi apprécié votre morceau “Because of You”…

”Oui incroyable. La chaîne VTM leur a montré mon clip lors de leur passage en concert en Belgique et ils se sont ambiancés et ont dit : 'Slay !”. Quand on dit 'slay' ('ça tue !'), je suis très content (sourire) !”

Et puis il y a eu ce buzz où vous faites danser notre Premier ministre Alexander De Croo !

”Oui, je dois l’emmener avec moi pour l’Eurovision, non (rire) ? C’est cool car c’était lors des Mia’s, les Grammy’s de la partie flamande et je devais remettre un prix avec lui. Et c’est alors qu’ils lui ont demandé s’il voulait bien faire cette vidéo. Et il a répondu : 'Ah oui, j’aime bien la chanson, je veux le faire !' Et moi, je n’ai rien dit et il a commencé à danser lui-même (sourire) ! Il était vraiment enthousiaste, je suis très content (sourire) !”