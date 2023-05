Pluie de riffs metal annoncée au Durbuy Rock Festival

Il ne faut pas nécessairement vendre des dizaines de millions d’albums pour se forger une solide réputation dans l’univers underground du metal. Et les groupes les plus authentiques sont tous passés par là avant de parfois goûter à la gloire. C’est précisément à cette catégorie-là que s’adresse ce festival de la Vallée de l’Ourthe situé à une soixantaine de kilomètres de Liège, dans le nord de la province du Luxembourg. C’est, en effet, avec grand bruit que le festival est parvenu à rassembler de très belles pointures du metal et du rock dur depuis ses débuts. Et cette 26e édition ne dérogera pas à la règle puisque les organisateurs annoncent quelque 24 groupes qui se produiront en alternance sur les deux scènes, intérieure et extérieure, installées sur le site du Sassin à Bomal.

Dès vendredi, le metal extrême sera à l’honneur. La formation américaine Suffocation fait figure de référence en matière de brutal death metal et Frank Mullen, son chanteur, est pointé comme étant le premier vocaliste à vulgariser le chant guttural grave. C’est dire si les amateurs du genre seront comblés. D’autant que les Grecs de Rotting Christ n’y feront pas non plus de la figuration. Mais il y aura aussi un côté plus festif qui risque d’actionner les zygomatiques et la transpiration puisque la bière, les danses et les cris des tribuns seront au rendez-vous pour accompagner les concerts de Barbar’O’Rhum, et surtout Korpiklaani qui en sera à sa quatrième apparition sur le sol luxembourgeois avec leur folk metal festif et entraînant.

Et de quatre en terre luxembourgeoise pour Korpiklaani et son folk metal festif entraînant. ©D.R.

Les autres groupes, eux, fouleront pour la plupart les planches du Durbuy Rock Festival pour la première fois. Ce sera notamment le cas des Suédois de Bloodbath qui, après avoir glané ses lettres de noblesse avec Mikael Akerfeldt (Opeth), sont emmenés depuis plusieurs années par Nick Holmes, mieux connu comme étant le chanteur des Britanniques de Paradise Lost qui seront, eux aussi, en tête d’affiche du festival le lendemain !

La journée du samedi sera, elle, effectivement plus sombre, plus mélancolique, avec un mélange de rock/stoner (Bukowski, Black Mirrors) et de black (Belphegor) ou de doom metal (Paradise Lost). Les Anglais de Paradise Lost ont déjà défrayé les chroniques musicales internationales et comptent d’ailleurs quelques prestations mémorables en Belgique, à Dour ou au Graspop Festival notamment.

Les organisateurs ont aussi ouvert leur affiche à quelques groupes locaux et également aux formations du nord du pays que sont Amenra et Brutus. “Le DRF, c’est de la musique dure, certes, mais c’est aussi la fête dans le village de Bomal-sur-Ourthe et une ambiance conviviale exceptionnelle”, annoncent-ils sur leur site internet. “Un festival à taille humaine où on peut tout voir et entendre correctement et se restaurer avec des produits de qualité à prix raisonnable dans un cadre campagnard près de la ville moyenâgeuse de Durbuy, un des hauts lieux du tourisme dans les Ardennes belges.”

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le festival est désormais programmé au beau milieu de ces vacances de printemps…

Infos : www.durbuyrock.be ou www.facebook.com/durbuyrock