Prix des places de concert : “Je devrais être à 120 euros”, déclare M. Pokora

La remise sur le marché de nouvelles places, plus chères (jusqu’à 50 euros), pour les concerts de Mylène Farmer a réactivé le débat qui préoccupe de plus en plus les fans de musique. Jusqu’où cela va-t-il grimper pour pouvoir assister à un live de son artiste préféré ? Interrogé par des fans dans La Voix du Nord, M. Pokora a expliqué la situation. Il y a l’inflation indéniable qui fait gonfler les prix. De 15 à 20 %. Et surtout, il y a l’effondrement des ventes de disques au profit du streaming qui ne rémunère pas les artistes.