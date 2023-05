Que vaut "Substract", le nouvel album d’Ed Sheeran?

Au cœur du propos, se trouve la maladie qui s’est emparée de sa femme (une tumeur alors qu'elle était enceinte) mais aussi la mort, celle de sa grand-mère, celle également de Jamal Edwards, un de ses amis décédé d’une overdose l’an dernier. “Eyes Closed” lui est consacrée.

Avec tous ces malheurs lui tombant dessus, Ed Sheeran, confronté à la dépression, avait prévenu : “Cet album ouvre une trappe vers mon âme. Pour la première fois, je n’essaie pas de créer un album que les gens aimeront”. Le fait est que ce disque est incontestablement le plus abouti qu’il signe depuis le début, même s’il est plein de chagrin(s) et traversé par des pensées suicidaires (serait-ce devenu un genre par l’entremise de Stromae ?). C’est beau, simplement mais authentiquement.

La fin de la jeunesse

Comment ne pas sombrer avec lui à l’écoute de “Salt Water” ou du très dépouillé et intimiste “Life Goes On” (à ne pas confondre avec la chanson du même titre des stars de la K-pop BTS !) : “Comme dans un rêve/Je n’ai plus de mots/Je n’ai rien à dire/Tout me fait mal/Je sais que l’amour a besoin de la douleur/Les souvenirs servent notre plus doux refrain”. D’autant qu’il ne se contente pas de se lamenter. Régulièrement, il le rappelle : “Life goes on” (la vie continue), les vagues ne briseront pas son bateau (”Boat”), tandis que sur “Vega”, il chante comme un mantra à propos de sa femme malade : “Elle va s’en sortir, elle va s’en sortir”.

Le morceau de bravoure de Substract, c’est “End Of Youth” et son texte monumental. Il concrétise la cassure entre le Ed Sheeran juvénile et l’adulte qui est entré dans la trentaine : “Est-ce la fin de votre jeunesse ?/Quand la douleur commence à prendre le dessus”.

Dans tout ce flot brumeux s’il en est, produit par Aaron Dessner (The National et comparse de Taylor Swift), trois titres tranchent : “Curtains” avec sa rythmique qui vous fait presque bondir de votre fauteuil quand elle débarque, “Dusty” qui se montre un peu moins ténébreux, et “The Hills of Aberfeldy” qui clôture l’album comme une prière.

À noter que les quatorze titres de l’album ont fait l’objet d’un clip officiel chacun. Ils sont tous à découvrir sur YouTube.

L’œuvre d’une vie

Substract, c’est le travail d’une vie avait fait savoir Ed Sheeran. Cela fait près de dix ans qu’il bossait dessus. Il a composé des dizaines de chansons pour parvenir à graver dans le vinyle et le CD quelque chose “d’honnête et de fidèle où j’en suis dans ma vie d’adulte”, avait-il expliqué précédemment. Ce disque clôture aussi un cycle, celui de l’ère mathématique du chanteur, référence aux titres de ses albums. Une fin brillante.

Ed Sheeran Substract ©Warner

L'aventure qui se prolonge sur Disney + avec un documentaire intitulé + The x Sum ÷ Of = It – All (soit "La somme de tout" agrémentée des symboles des albums précédents) dans lequel le chanteur évoque le processus d’écriture de son nouveau disque et les difficultés vécues durant l’année 2022.