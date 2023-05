Reformation de One Direction? "Pourquoi ne le ferions-nous pas?'

Séparé depuis 7 ans, One Direction pourrait bien reprendre vie et le devant de la scène. En tout cas, Harry Styles n’y est pas opposé. Il est même plutôt favorable a-t-on compris lors de sa venue à l’occasion de la dernière émission de James Corden sur CBS. Interrogé sur le sujet, il a répondu : “J’ai bien peur que ça soit une question à laquelle on ne puisse répondre ni par oui ni par non. Je pense qu’il ne faut jamais dire jamais. Si à un moment, nous sentons qu’il faut le faire, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas”.