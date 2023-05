En évoquant où il en est sur le plan créatif en ce moment, Abel a déclaré au magazine : “Je suis en train de suivre un chemin cathartique en ce moment. J’arrive à un moment où je me prépare à fermer le Chapitre 'Weeknd'. Je ferai toujours de la musique, peut-être en tant qu’Abel, peut-être en tant que The Weeknd. Mais je veux toujours tuer The Weeknd. Et je le ferai. Éventuellement. J’essaie définitivement de me débarrasser de cette peau et de renaître.”

L’artiste canadien confirme qu’il travaille actuellement sur un nouvel album qui, selon lui, représentera “mon dernier projet en tant que The Weekend”, avant de déclarer : “C’est quelque chose que je dois faire. En tant que The Weeknd, j’ai dit tout ce que je pouvais dire.”

Mais avant ça, la bande originale de la série “The Idol”, dans laquelle il interprète le personnage principal aux côtés de Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, devrait sortir très prochainement. Le mois dernier, le premier single du projet est sorti, une collaboration avec Future intitulée “Double Fantasy”.

”Le cinéma et la télévision sont un nouveau muscle créatif pour moi. Je ne sors pas ma musique tant que je ne pense pas qu’elle est parfaite. Pourquoi serait-ce différent avec cet art ?”