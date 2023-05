Beyoncé au stade Roi Baudoin ce dimanche: voici la somme colossale qu’elle devrait empocher grâce à cette nouvelle tournée

Ces estimations sont basées et calculées sur le nombre de billets vendus. Queen B devrait également empocher une belle somme grâce à la vente des t-shirts et autres produits dérivés, qui se trouveront aux alentours des stades et salles de concerts.

Il y a beaucoup de chance pour que "Renaissance" devienne la tournée la plus lucrative de Beyoncé, dépassant tous les revenus de toutes ses tournées précédentes combinées.

L’engouement de cette nouvelle tournée s’explique par l’absence de la star sur scène ces six dernières années, mais également par la pandémie qui a privé de concerts les fans de musique pendant plusieurs années.

Beyoncé lancera officiellement le "Renaissance World Tour" ce mercredi 10 mai, à Stockholm, en Suède. Queen B se produira chez nous au stade Roi Baudouin ce dimanche 14 mai. C’est l’événement musical de cette année 2023, pour les chanceux qui ont pu se procurer des places de concerts. En effet, le concert est sold-out. Les 50.000 tickets se sont envolés après seulement 20 petites minutes le 10 février dernier, date à laquelle ils ont été mis en vente.