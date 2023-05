”La santé avant tout”, “Prends soin de toi” : Loïc Nottet, Typh Barrow, Henri PFR et les autres réagissent à l’annulation de la tournée de Stromae

Le public n’est pas le seul à réagir. Stromae compte de nombreux aficionados dans la communauté de la musique et parmi les people. Loïc Nottet a immédiatement réagi sur Instagram avec un smiley la larme à l’œil évoquant sa tristesse. Hoshi comme Sara De Paduwa ont souhaité courage au Maestro, tout comme le duo Ibeyi et Louane (watoutfortornado). Typh Barrow a ponctué son message de trois carrés qui, on le suppose, sont destinés à soutenir le chanteur dans ces moments difficiles. Parce qu’assurément, annuler autant de dates et décevoir un si grand nombre de fans (de nombreux concerts affichaient complet), cela ne se fait pas de gaieté de cœur.

Du courage, Henri PFR en adresse aussi à Stromae. “J’espère de tout cœur que tu te sentiras mieux au plus vite”, écrit le DJ producteur. Même vœux du côté du tandem Delta : “La santé avant tout ! Force à toi ! Bon rétablissement Maestro”.

Même l’actrice espagnole Rosy de Palma y est allée de son hommage à l’interprète de “L’Enfer”. En story sur Instagram, sur le communiqué annonçant la mauvaise nouvelle, elle a écrit : “Prends soin de toi” ponctué d’un petit cœur discret mais bien présent.

Des souhaits de bon rétablissement, il en est aussi venu des salles de concert comme l’Ancienne Belgique qui recommande à Stromae de prendre son temps. “Nous serons là dès que tu te sentiras prêt”. Même message du côté de Rock Werchter où l’artiste était attendu en tête d’affiche le 29 juin : “Prends soin de toi maestro ! Nous serons heureux de t’accueillir à nouveau quand tu te sentiras prêt.”