Stromae annule tout: des remboursements prévus sauf...

Dans le dictionnaire

Hasard du calendrier, cette annulation massive est intervenue quelques dizaines de minutes après l’annonce de la parution le 24 mai de la nouvelle édition du Petit Larousse illustré dans laquelle Stromae fait son entrée au côté de Karin Viard, la styliste et fille de… Stella McCartney, l’acteur et cinéaste Kenneth Branagh et les Marseillais d’IAM.

Concrètement, toutes les dates jusqu’en décembre 2023, où le Maestro devait à nouveau se produire à deux reprises au Palais 12, sont annulées. Contacté, OD Live Productions, le tourneur de Stromae en Belgique, celui qui est derrière les concerts du Palais 12, ne cache pas sa déception. “On ne fait pas des shows pour qu’ils s’annulent… mais on est surtout attristé pour lui en premier car c’est quelqu’un de bien. C’est très triste mais il faut aussi se dire qu’on a eu beaucoup de chance d’avoir eu 4 shows à Bruxelles”, explique Christophe D’Aronco. Lui-même n’a pas plus d’informations sur ce qui se passe que ce qui est mentionné dans le communiqué. “Cela reste du secret médical”, souligne-t-il.

"On va digérer tout ça"

Il est difficile de parler à chaud, précise le promoteur des shows bruxellois de Stromae lorsqu’on lui demande quelles conséquences tout cela va avoir. Après une telle annonce, du recul est nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants. S’agissant d’OD Live Productions, Christophe D’Aronco affiche une certaine sérénité. “On va digérer tout ça et analyser. C’est le genre de chose qui arrive dans la vie de tous les promoteurs et producteurs de shows. On en a vu d’autres aussi. Tout est bien fait aussi dans ce métier pour que les risques soient limités.”

S’agissant d’à nouveau travailler avec Stromae dans l’avenir après une annulation comme celle-ci, il insiste sur le respect mutuel qui existe entre son entreprise et l’artiste. “C’est quelqu’un que je respecte énormément et qui a toujours été respectueux de tout le monde donc on verra au jour le jour. Difficile de voir plus loin aujourd’hui. On était en attente, maintenant, on va voir la suite. Son communiqué est assez clair, il n’y a pas grand-chose à ajouter à cela. C’est plutôt explicite. Il s’est exprimé avec beaucoup de sincérité.”

Remboursement, sauf...

Qui dit annulation dit remboursement des tickets vendus. Pour les cinq shows du Palais 12 (3 en juin, 2 en décembre), OD Live rassure : “Tout le monde sera remboursé et les spectateurs n’auront même pas de démarches à faire. Ils seront remboursés à 100 % de la valeur de leur ticket, sans frais. ”

C’est plus délicat pour les détenteurs de tickets pour voir le Maestro le 29 juin à Rock Werchter. Les organisateurs du festival ont réagi sur Instagram annonçant ne pas avoir de plan B ou C. Ils se sont mis en chasse d’une nouvelle tête d’affiche. Pas évident à un peu plus d’un mois de l’événement. Il n’est donc pas question de rembourser les billets vendus.

Le choix des mots

Pour la première fois, le site de Stromae a été mis à jour avec mention de l’annulation de tout le restant du Multitude Tour. Le communiqué disponible est le même que celui posté sur les réseaux sociaux du chanteur. Il reprend les dates qui passent à la trappe et un mot du Maestro. Dans ces quelques lignes, certains mots interpellent. “Je tenais par ces mots à vous expliquer cette décision et à vous présenter à toutes et à tous mes plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j’attendais autant que vous, et auxquels je dois renoncer malgré moi”, écrit-il. “Malgré moi”… Voilà qui pourrait être interprété de plusieurs façons.

Un peu plus haut, on lit : “Malheureusement, je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l’imaginais”. “Rémission”… Là aussi, cela ouvre la porte à diverses interprétations quand on connaît le soin apporté par Stromae et son entourage dans la communication de l’artiste comme dans les textes de ses chansons.

Il n’est pas question ici de se lancer dans des spéculations plus hasardeuses les unes que les autres. On aurait juste aimé comprendre ce qui se passe, avoir une transparence comme d’autres l’ont fait. On pense à Florent Pagny qui a clairement annoncé le mal qui le rongeait. Idem pour Véronique Sanson ou encore, à l’époque, Alain Bashung. Cela mettrait peut-être un peu de baume au cœur pour les fans privés de concerts attendus depuis plus d’un an.

Mais il est tout aussi nécessaire de respecter la discrétion dont fait preuve l’artiste qui est libre de décider ce qu’il dévoile de lui. Et de respecter le secret médical.