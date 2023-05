Un ovni croate en slip montrant ses obus, une Beyoncé israélienne et une Loreen retentant la victoire : retour sur la 1ère demi-finale de l’Eurovision

Leur titre, Mama šč, parle d'une, une mère qui achète un tracteur, d’armageddon, d’un crocodile, d’un psychopathe… Bref, certains y voient déjà une satire sur Vladimir Poutine. “À première vue, on a peut-être l’air de rigolos, mais nous ne sommes pas nouveaux dans le business, explique le chanteur de 58 ans, Zoran Prodanovic, alias Prlja, à 20 minutes. On a toujours fait ça. On ne plaisante pas. On est sérieux comme le cancer. Notre chanson est un peu stupide mais elle est notre réponse à la bêtise humaine. ” Et de conclure. Nous sommes à Liverpool pour dire que nous sommes opposés à toutes les discriminations qu’elles concernent les origines, l’orientation sexuelle, les religions… Dans notre carrière, on a toujours cherché à réagir aux choses qui nous entouraient.”

Le phénomène israélien : “You wanna see me dance ?”

Suite à leur prestation, les Croates ont donc été qualifiés tout comme la Norvège (une des favorites), la Serbie, le Portugal, la Tchéquie, la Finlande, la Suisse ou encore la Moldavie avec sa chanson kitsch, avec des femmes scorpion et un nain flûtiste, comme le concours en raffole.

Sans oublier l’explosive et hypnotisante chanteuse israélienne Noa Kirel. Au-delà de sa beauté et de sa chanson entraînante Unicorn, la star de Tel Aviv a mis tout le monde d’accord avec sa chorégraphie engagée à la Beyoncé en interpellant le public : “You wanna see me dance ?” Une star mondiale en devenir ? Une sacrée favorite au titre en tout cas car elle crève l’écran. “Elle est incroyable, une bombe, j'étais scotchée à mon écran !”, peut-on lire dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Une potentielle déjà gagnante donc même si la subjuguante suédoise Loreen, gagnante en 2012 avec la chanson Euphoria, tente le double à la Johnny Logan avec son tube Tatoo et à la scénographie impressionnante. Et qu’elle part grande favorite des bookmakers et est soutenue par des fans du monde entier pour la finale de samedi. Tout comme la France, quatrième des parieurs avec La Zarra, qui a eu aussi droit à son passage hier soir, même si cette dernière est directement qualifiée vu que nos voisins font partie des Big Five du concours. Les éliminés de la première demi-finale sont donc les Pays-Bas, l'Azerbaïdjan, l'Irlande, la Lettonie et Malte.

Quant à la Belgique, représentée par Gustaph, elle tentera sa chance ce jeudi soir lors de la seconde demi-finale.