Pour son anniversaire, Channel Zero a pompé toute l’énergie

Franky (chant) a d’ailleurs lancé les hostilités sur un ton intimiste en compagnie de Mikey Doling (guitare) où, en prélude au concert, les deux musiciens ont rendu un vibrant hommage au défunt batteur ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont, un jour, compté dans la vie du groupe trentenaire en interprétant en version unplugged duo guitare-voix le titre “Angel”. Un moment d’intense émotion partagée par l’ensemble de l’audience.

Hystérie générale

Mais la vie continue et Channel Zero a démontré qu’il en avait encore sous la pédale. Dès les premiers riffs et roulement de batterie de “No Light (At The End of Their Tunnel)”, le ton a été donné. Franky, vêtu d’une salopette, est apparu dans la pénombre pour illuminer la scène de son énergie débordante. Nos compatriotes ont voulu immédiatement marquer le coup en interprétant trois des quatre premières compositions de l’album Channel Zero sorti voici 31 ans déjà…

Channel Zero est comme le bon vin : il s’est bonifié avec l’âge. Et l’osmose qui est apparue entre les musiciens a démontré que le groupe n’avait certainement rien perdu de sa force de frappe. Que du contraire même puisque c’est en jouant… sept des douze titres de l’album Unsafe (1994) que nos compatriotes ont déclenché l’hystérie générale sur “Heroin”, “Bad to The Bone” et, surtout, en rappel sur “Suck My Energy”.

Mikey Doling, le guitariste américain qui a rejoint le groupe il y a plus de dix ans, a démontré, une fois encore tout son brio en délivrant un jeu d’une extrême justesse.

Fer de lance de la scène metal belge

Et même avec 32 printemps de plus qu’à ses débuts, Franky n’a cessé d’arpenter la scène d’un bout à l’autre du show micro à la main. Le chanteur s’est même osé une belle incursion dans la fosse d’abord avant de gagner les gradins à l’étage pour chanter auprès de tous les fans qui ont assisté au concert.

Channel Zero a fêté ses 30 ans à l'Ancienne Belgique

La section rythmique assurée par Olivier De Martino (basse), surnommé le mangeur de pizzas par Franky, et Seven Antonopoulos (batterie) a martelé l’assemblée. Le batteur s’est même lancé dans un solo de batterie qu’aurait certainement apprécié son prédécesseur…

Channel Zero a démontré, une fois de plus, qu’il pouvait s’ériger en véritable fer de lance de la scène metal belge. Les membres du groupe n’ont d’ailleurs pas hésité à venir saluer, en toute humilité, leurs fans près du stand de merchandising pour se prêter au jeu des selfies et du serrage de pinces, un bon verre de Turbeau, la bière commercialisée par Franky, à la main.

Gageons que ce trentième anniversaire ne soit que le début d’autres nombreuses festivités. La Channel family en redemande. Et l’Ancienne Belgique en profitera d’ailleurs encore jusqu’à samedi soir…

Setlist :

1. Angel

2. No Light (At the End of The Tunnel)

3. Tales of Worship

4. Succeed or Bleed

5. Repetition

6. Chrome Dome

7. Fool’s Parade

8. Dashboard Devils

9. Heroin

10. Lonely

11. Help

12. Call on Me

13. Mastermind

14. Bad to the Bone

15. Unsafe

16. Dark Passenger

17. Ammunition

18. Hot Summer

19. Suck My Energy

20. Black Fuel