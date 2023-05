Shirel, fille de Jeane Manson : “Je rêverais de représenter la France à l’Eurovision”

”Je vois plutôt cela comme une chance d’être la fille de, assure la chanteuse de 45 ans qui avait aussi chanté un spectacle de chansons francophones intitulé… De Brel à Stromae. D’abord parce que c’est une femme qui sort de l’ordinaire, qui est extraordinaire. C’est une artiste formidable et donc une inspiration. Ma grand-mère était aussi chanteuse donc on vient d’une famille d’artistes. Mais c’est quoi être artiste en fait ? De pouvoir prendre une émotion qu’on ressent et, au lieu de la dire en mots ou de la garder pour soi, on arrive à la transformer en quelque chose. Que ce soit en peinture, en chanson ou danse.”

N’est-ce toutefois pas plus difficile de se faire une place “derrière” sa maman ?

”Non. Moi, je crois que chacun est là où il doit être donc je ne le prends pas ainsi… Peut-être quand j’étais plus jeune. Peut-être qu’il est plus dur d’être enfant de, mais pas pour pouvoir faire sa propre carrière. Plutôt parce que c’est dur d’être un enfant de quelqu’un qui ne vous appartient pas mais qui appartient à tout le monde. En cela, oui. Mais sinon, c’est plutôt une chance. On a déjà chanté en duo et j’adore ça. À l’époque où ma grand-mère était encore en vie, on était même parfois les trois sur scène. C’était top !”

Quant à votre papa, vous le chantez sur scène avec Papa can you hear me…

“C’est vraiment cette chanson qui fait beaucoup pleurer les gens dans le spectacle. Parce que dans le film Yentl de Barbra Streisand, elle vient de perdre son père et donc elle essaye de communiquer et se lier avec lui. Moi, merci, mon père est toujours en vie. Mais il m’a beaucoup guidé. Je démarre en effet avec une phrase qu’il m’a dite : 'Surtout ne m’indiquez pas le chemin, je risquerais de ne pas me perdre !' Tout le spectacle est donc ce chemin où on se perd et s’égare. Et c’est là qu’on se découvre et devient soi. Il y a donc beaucoup d’hommages à mon père. Et ma mère, c’est la voix. Donc, oui, c’est un peu un 'tribute' de leur dire merci pour tout ça. ”

"Esmeralda, j’en rêve encore la nuit alors que c’était il y a 25 ans"

Mais, au final, on a tous sa propre vie. Comme vous ?

”Oui et ses propres épreuves. J’en parle beaucoup dans le spectacle vu que c’est Yentl… Et moi. Mais aussi de 17 femmes qu’on a interviewées, qui viennent de différents horizons, car en Israël on a énormément de culture : des Éthiopiennes, une Russe, une Française, une Ivoirienne et une Arabe israélienne. On y parle du rôle de la femme et du souvenir du père. C’est donc Yentl and me and them. On est tous ensemble, même si c’est un one woman show, je ne suis pas toute seule sur scène. J’adore raconter l’histoire de ces femmes. Je l’ai écrit à un moment où je ne savais pas trop ce qu’était mon rôle, si je devais être une mère ou une chanteuse. C’était un peu confus. J’ai posé la question à ces femmes-là et il n’y avait pas qu’une seule réponse de comment doit être la femme. Les codes ont tellement changé. C’est émouvant de les faire parler. Certaines parlent de guerre et des souvenirs qu’elles en ont, car il y a deux rescapées de la Shoah. C’est intéressant.”

Yentl&Me parle de mixité et de foi car vous êtes aussi issue d’un mariage mixte…

“Oui et tout le spectacle parle de cette recherche d’identité car quand on est issu d’un mariage mixte, souvent, les enfants ne sont ni là, ni là, ils ne sont nulle part. Et obligés d’aller chercher à quoi ils appartiennent. Le besoin d’appartenance est très fort chez ces enfants-là. Ils ont soif donc ils cherchent à savoir qui ils sont ? C’est dur de se dévoiler mais j’aime cet exercice. J’aime l’authenticité de la vulnérabilité. J’aime quand la voix casse chez un chanteur, voir les gens qui tremblent parce qu’ils ont peur. C’est très risqué et dangereux mais on en ressort grandit car on touche les autres. ”

Et les comédies musicales semblent vous toucher depuis toujours…

“J’en suis fan depuis mes 5 ans. Mon premier film que je me souviens est West Side Story que j’ai vu une centaine de fois. J’aime toutes les comédies musicales américaines comme La mélodie du bonheur ou Mary Poppins. Je suis fascinée par cette vie des gens qui chantent au milieu de nulle part. Quand je suis à la poste, j’imagine tout le monde en train de danser. Ces flashs mob imaginaires, j’adore ça (sourire) ! ”

Et tout le monde se souvient de votre rôle en Esmeralda dans Notre-Dame de Paris.

” C’était génial, un souvenir exceptionnel. J’en rêve encore la nuit alors que c’était il y a 25 ans. Par contre, je rêve que j’oublie les paroles. Je monte sur scène et j’oublie tout. L’angoisse. En parlant de rêve, j’aimerais bien encore faire une voix d’un dessin animé de Disney. Ou encore, et je sais que c’est kitsch à mort, mais j’adore l’Eurovision (À 13 ans, Shirel participe au concours Eurovision Alléluia et en 2013, elle sort une chanson humoristique et limite parodique nommée “12 points pour l’Eurovision “, poussant les gens à voter pour les Français qui n’ont plus gagné depuis Marie Myriam, NdlR). Je rêverais de représenter la France. Ma mère a représenté le Luxembourg en 1979 (13e place avec 44 points NdlR) avec J’ai déjà vu ça dans tes yeux. Elle était en Israël justement et c’est Israël qui a gagné cette année-là.”

Bruxelles - Siege IPM: Shirel - Chanteuse, de son vrai nom Jennifer Jeane Djaoui, est la fille de la chanteuse Jeane Manson et du producteur André Djaoui. A Bruxelles le 27 avril 2023 ©JC Guillaume

L’affaire sur son ex-beau-père, Richard Berry : “Un vrai cauchemar”

Même si elle n’appréciait pas beaucoup son ex-beau-père (”Il m’a fait du mal parce qu’il faisait du mal à ma mère, en la voyant pleurer après leurs disputes verbales”, avait-elle déclaré à Touche pas à mon poste), Shirel a toujours témoigné en faveur de l’acteur, accusé de faits incestueux par sa fille Coline Berry, qui fréquentait sa mère à l’époque. “Ça y est, cette affaire est enfin derrière nous maintenant, nous confie Shirel Manson, qui sera en spectacle au centre culturel d’Uccle le 18 octobre, au sujet de Richard Berry. On l’a vécu comme un vrai cauchemar mais dont on est sorti la tête haute. On a gagné les deux procès. Ma mère s’est bien battue. On était tous là, très unis. C’est une épreuve très dure que, forcément, je ne souhaite à personne. Être accusé à tort, c’est une des épreuves les plus dures que l’on puisse passer.”

Pour Shirel, son ex-beau-père est bel et bien innocent et en donne la preuve. “Coline a dit que j’étais dans la pièce avec eux. C’était son erreur, d’ailleurs, je pense, d’avoir dit ça. Parce que moi, je peux témoigner que ce n’était pas vrai. Et après… chacun son chemin…. Ce ne fut pas facile à vivre mais on rebondit !”