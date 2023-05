”Dans la légende”, “la plus grande chanteuse” : Céline Dion est de retour, pour le plus grand bonheur de ces personnalités belges

Les dates prévues entre le 26 août et le 4 octobre restent, elles, à l’agenda de la Québécoise. Les fans croisent les doigts. Ils redoutent un scénario à la Stromae qui mardi a annulé tout le restant de son Multitude Tour après deux salves d’annulations plus limitées.

Si Céline Dion est de retour, c’est tout de même un peu en musique mais surtout au cinéma avec un premier rôle pour elle. Elle interprète son propre personnage dans Love Again, un film sorti en salle mercredi dont elle est productrice exécutive et signe une partie de la bande originale.

L’intrigue du film est curieuse. Confrontée au décès de son fiancé, Mira continue de lui envoyer des SMS pour surmonter la douleur. Ce qu’elle ignore, c’est qu’un journaliste est désormais le propriétaire du numéro de téléphone de son amour disparu. Intrigué par ces messages alors qu’il a pour mission de rédiger un portrait de Céline Dion, il sollicite cette dernière pour conquérir le cœur de Mira.

De quoi combler l’attente des cohortes d’inconditionnels de Céline Dion ? Modérément, dira-t-on. Ils souhaitent surtout la voir se rétablir au mieux et au plus vite. Car c’est avant tout derrière un micro qu’ils veulent la voir pour l’entendre chanter.

Pour beaucoup, Céline Dion c’est bien plus qu’une chanteuse. C’est une tranche de vie, de leur vie. Voire beaucoup. En attestent ces témoignages de personnalités bien en vue recueillis pour l’occasion.

C’est le cas pour Typh Barrow qui, petite, écoutait en boucle “Le ballet”, titre écrit pour la chanteuse par Jean-Jacques Goldman. “J’adore le groove, les paroles à double sens et l’énergie charnelle qui se dégagent de cette chanson, confie la future maman. Pour l’anecdote, j’avais créé toute une chorégraphie sur une chaise avec ce titre que j’adorais répéter inlassablement dans ma chambre. Au-delà d’être une des plus grandes techniciennes vocales au monde, ce qui m’impressionne chez elle, c’est sa rigueur, son mental, sa force de travail. C’est absolument inimaginable tout ce qu’elle a mis en place et tous les sacrifices qu’elle a faits sur sa vie privée au profit de sa voix et de ses concerts, sans jamais perdre pied. Quand elle chantait à Vegas plusieurs soirs et années d’affilée, elle ne parlait que lorsqu’elle était sur scène ou en interview. Sinon c’était silence total.”

”Mes amis m’appellent Céline”

Même passion du côté de l’animatrice de RTLSandrine Corman qui, dès qu’elle voit un micro, ne peut s’empêcher de chanter « J’irai ou tu iras » et « All By Myself », deux titres phares du répertoire de la star canadienne. »Mes amis m’appellent Céline dans ces moments-là. D’ailleurs, mon ami Mehdi Bayat qui travaille sur son projet de stade à Charleroi, m’a toujours dit qu’il me ferait chanter le jour de son inauguration. Ce sera 'Céline à Marchienne' et ça nous fait toujours bien rire quand on en parle. Juste avant la crise du covid, j’ai eu la chance de la rencontrer à l’occasion de la sortie de son dernier album. J’ai été très impressionnée car c’est, pour moi, la plus grande chanteuse. Mais quelle simplicité ! Elle est ultra-accessible et sympa. Cette rencontre est un souvenir inoubliable.”

”J’irai où tu iras” est gravé dans la mémoire et le cœur de nombreuses personnalités interrogées. C’est aussi la chanson préférée de Cyril, animateur de la RTBF. Il l’associe à un souvenir mémorable dans le cadre de Viva For Life. “Le titre est tellement entraînant que je n’ai pas pu résister à la chanter dans un karaoké alors que d’habitude je ne chante jamais. J’apprécie Céline Dion sur la façon dont elle est restée fidèle à sa famille. C’est assez fascinant de voir la complicité avec ses parents, et notamment sa mère, alors qu’elle a une vie qui n’est clairement pas dans la norme.” Le succès ne lui est pas monté à la tête, ajoute-t-il, jugeant que c’est un exemple que d’autres artistes devraient suivre.

Pour la journaliste de RTL-TVi Caroline Fontenoy, Céline est synonyme d’années bonheur. En particulier le titre “My Heart Will Go On”. “J’associe cette chanson à l’année où je suis entrée à l’université. À l’époque, je la passais en boucle et, aujourd’hui, je l’associe instantanément à des souvenirs heureux.” Elle souligne également la relation fusionnelle qu’elle entretient avec ses fans et son côté bosseuse et perfectionniste. “Tout est toujours parfait avec elle.”

Un prénom iconique

Du côté de Sandrine Dans (RTL), le destin totalement fou de Céline Dion force le respect. “Tout le monde sait d’où elle vient et ce qu’elle est aujourd’hui”, souligne cette inconditionnelle du titre “Encore un soir” qui lui retourne les tripes à chaque écoute. Un constat que partage son collègue Thomas de Bergeyck qui affiche son faible pour “D’amour et d’amitié”, la toute première chanson de Céline Dion. “Quand on regarde sa première télé chez Michel Drucker, qui aurait pu croire qu’elle deviendrait la méga star qu’on connaît aujourd’hui ? Cette enfant de famille nombreuse, partie de rien, qui parvient à s’imposer dans un monde qui n’est pas le sien, c’est juste incroyable. Elle est la preuve que, peu importe d’où on vient, quand on s’accroche, on peut réaliser ses rêves. Céline Dion est devenue Céline. Son prénom est devenu iconique. Vivante, elle est déjà entrée dans la légende.”

Son parcours donne le tournis, surenchérit le présentateur des JT du week-end de RTL-TVi, Michael Miraglia, qui ne cache pas son impatience pour voir la star sur scène chez nous en septembre. Depuis la maison d’en face, comprenez la RTBF, Thibaut Roland, co-animateur des Pigeons, résume Céline Dion par ces mots : “Elle fait partie de notre monde en étant d’un autre monde.” Il se souvient aussi qu'” En attendant”, extrait de l’album Il suffisait d’aimer, était la seule chanson que son grand-père autorisait chez lui alors qu’il n’écoutait que de la musique classique.

“Céline Dion a quelque chose de fascinant”

Les people interrogés à propos de Céline Dion ne saluent pas que l’artiste. L’animatrice de RTL et influenceuse Jill Vandermeulen souligne la femme qu’elle représente. “Quelle femme !”, insiste-t-elle en épinglant la businesswoman qu’elle est, doublée d’une personne dégageant beaucoup d’empathie, de bienveillance et de douceur. Drag Couenne, lauréate de la première édition de Drag Race Belgium sur la RTBF, ajoute la notion d’ouverture parmi les qualités attribuées à la Canadienne. “Ma chanson préférée est 'My Heart Will Go On’parce que j’ai découvert Céline Dion à ce moment-là, en étant tout petit, avec ma sœur qui pleurait en regardant le film à côté de moi. Céline Dion est une icône de ma jeunesse, une énergie créatrice et une présence sur scène qui m’inspire énormément. C’est une icône de communauté LGBTQIA + car elle crée des sons qui donnent envie de chanter avec elle. Ses propositions musicales sont dramatiques. Elle parle avec son cœur, ses tripes. Sa présence scénique peut inspirer à faire du drag. ”

Ce qui a marqué Alice On The Roof, l’inspiration que constitue la voix de Céline Dion, c’est l’humilité de la star. “Elle semble rester humaine, pleine d’humour et d’empathie.” Elle aussi mentionne ce rôle d’exemple, de modèle auquel rêvent toutes celle qui veulent devenir chanteuses.

Quant au mot de la fin, laissons-le à l’humoriste Alex Vizorek qui, fidèle à son image, a toujours le don de surprendre. “Céline Dion a quelque chose de fascinant. J’ai un immense respect pour le talent et la carrière même si, pour aller boire des coups, je pense que Lara Fabian doit être plus marrante mais je me trompe peut-être… ” Gageons qu’il tentera l’expérience avec l’une et l’autre et qu’il viendra partager son expérience avec nous.