Marco Mengoni représentera l'Italie à l'Eurovision, dix ans après sa première participation : “Cette fois, je viens avec l'objectif de m'amuser”

Cette fois-ci, c’est avec Due Vite, une chanson qu’il a écrite après de nombreuses séances chez la psychologue, que le gagnant du Festival de Sanremo représentera les couleurs de la grande botte. “C’est un titre qui parle de notre vie réelle et de celle que nous avons dans nos rêves”, explique le chanteur. “On trouve beaucoup de vérité dans les rêves mais notre esprit essaye parfois d’en mettre certains de côté pour nous faire moins réfléchir et parfois moins souffrir.” Il poursuit : “Mais, cette chanson parle aussi de l’importance de commettre des erreurs pour nous connaître davantage.”

Est-ce que les chansons que vous écrivez, comme Due vite, représentent une forme de thérapie pour vous ?

”La musique a toujours été un moyen pour moi de moins souffrir. J’y trouve un moment de paix et de réflexion. Ça me permet de noyer beaucoup d’émotions comme de la haine, par exemple. Mais, je pense qu’elle fait cet effet à tout le monde.”

Que pouvez-vous nous dire au sujet de la scénographie de Due vite prévue pour la grande finale ?

”La dernière fois que je suis monté sur la scène de l’Eurovision, c’était il y a dix ans. J’y présentais L’Essenziale, un titre qui, comme il le mentionne, traite de l’essentiel. Tout était centré sur moi. Cette année, je dois réussir à faire vivre sur scène ces deux vies, ce rapport entre le monde des rêves et celui de la réalité.”

Entamez-vous cette expérience plus confiant ou en tout cas moins stressé qu’il y a dix ans ?

”Certainement. Il y a dix ans, j’étais plus jeune et j’avais moins d’expérience. Depuis, j’ai vécu beaucoup de choses. J’ai sorti des disques, fait des tournées. J’arrive, cette fois-ci, avec l’objectif de m’amuser avant tout sans penser à la compétition et au classement. L’important pour moi, c’est de réussir à faire passer le message véhiculé par ma chanson.”

Vous vous présentez à l’Eurovision avec un titre entièrement chanté en langue italienne. Est-ce qu’il était pour vous inconcevable d’opter pour l’anglais comme le font de nombreux participants au concours ?

”Le jeu de l’Eurovision, c’est de représenter son pays et donc idéalement de le faire dans la langue de ce dernier. En anglais, toutes les chansons rendent bien. Mais, les langues romaines ont quelque chose de romantique qui les différencie du reste. C’est notamment pour cela que j’aimerais que Due vite connaisse une version française ou espagnole.”

Que représente l’Eurovision pour vous ? Regardiez-vous le concours lorsque vous étiez enfant ?

”En Italie, il n’y a jamais vraiment eu cet attachement à l’Eurovision. Mais, lorsque le pays a recommencé à y participer il y a plus ou moins 10 ans, et grâce aux récentes performances de Maneskin et Mahmood, cet engouement pour le concours est revenu. Pour nous, c’est un plus grand Sanremo. Beaucoup de personnes se réunissent pour suivre l’événement.”

Vous avez gagné la version italienne de X-Factor en 2009. Avez-vous déjà pensé passer de l’autre côté du plateau télé et devenir coach d’un télécrochet ?

”Je ne l’ai jamais fait. Être coach, c’est quelque chose de sérieux. Je n’exclus rien mais pour le moment, je préfère me concentrer sur ma musique et vivre pleinement ma carrière de chanteur. Le 26 mai prochain, je sortirai d’ailleurs la dernière partie de la trilogie Materia puis je ferai une tournée des stades en Italie. Un jour, peut-être, j’aimerais tenter ma chance dans la comédie mais rien ne presse.”