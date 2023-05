”On avait été prévenu de son côté ingérable”, “Quand on se la pète…”, “Quelle honte” : la France ne digère pas le fiasco de La Zarra à l’Eurovision

Dans un article incendiaire publié par Le Parisien, La Zarra en prend pour son grade. Outre son classement décevant, on pointe surtout l’attitude de l’interprète d’Evidemment et son manque de fair-play. “La France doit se positionner dans ce concours sur l’élégance et l’humilité, comme Patricia Kaas ou Barbara Pravi dans le passé. Quand on se la pète, on s’en prend une…”, regrette un spécialiste de l’événement.

À lire aussi

Rappelons que la chanteuse avait été exceptionnellement choisie par Alexandra Redde-Amiel, qui dirige la délégation française, contrairement aux années précédentes, où c’était le public qui votait pour celui ou celle qui allait représenter la France au concours. Ce proche de la production assure qu’il avait vu ce raté venir de loin, toujours dans Le Parisien. “Elle avait été prévenue de son côté ingérable. Il y avait une possibilité de prendre une chanson de Slimane, mais Alexandra a préféré La Zarra. Il faut clarifier le mode de sélection qui ne peut pas changer chaque année… Un coup le choix du public, un coup le choix de la délégation, qui s’est beaucoup trop mise en avant cette année.”

”Une mauvaise perdante ? Evidemment !”

Cerise sur le gâteau, La Zarra s’est aussi attirée les foudres de l’ancienne génération. Marie Myriam, dernière chanteuse française à avoir remporté le concours en 1977, est tombée des nues en voyant ce doigt d’honneur. Les explications de la Zarra ne l’ont pas du tout convaincue. “Regardez la vidéo, c’est un doigt d’honneur ! Et il a été vu par près de 200 millions de téléspectateurs”, s’est-elle indignée dans Le Parisien. “Quelle honte ! Je suis extrêmement déçue car cela n’est juste pas possible. Elle a fait ce geste assise dans un fauteuil avec des drapeaux français derrière elle. La France ne mérite pas cela !”

Une mauvaise perdante ? “Évidemment. Il y a 26 candidats et un ou une seule gagnante. Il aurait peut-être fallu lui expliquer qu’elle n’était pas sûre d’arriver première. C’est le principe d’un concours. Si on ne veut pas perdre, on ne participe pas !”