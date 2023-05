Elle l'avait co-écrit en 2012 avec Rick Nowels et l'avait ensuite enregistré en novembre 2013. Mais pour les plus fidèles de ses fans, ce titre va sembler familier, car depuis 2016, plusieurs versions du morceau ont fuité et sont devenues virales sur TikTok. Le titre a même été l'hymne de plusieurs tendances et "le #sayyestoheaven comptabilise plus de soixante-sept millions de vues sur la plateforme", rapporte le Huffington Post.

Mais la chanson dévoilée ce 19 mai est légèrement différente des fuites sur Internet. Les couplets et le refrain sont bien reconnaissables mais l’accompagnement a été enrichi. L'ambiance de la musique, elle, reste la même : sombre, lyrique et poétique à la fois.

Une chose est sûre, ses fans sont aux anges et les réactions pleuvent déjà sur les réseaux sociaux. "Ça a pris 10 ans à ma reine Lana Del Rey pour enfin sortir Say Yes To Heaven, je peux encore attendre 10 ans de plus pour Never Let Me Go", peut-on lire sur Twitter. Après ce cadeau les fans en veulent plus et attendent avec impatience la sortie de Never Let Me Go ou encore de Queen of Disaster.