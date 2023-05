Malgré le succès de son album, pas de grands concerts pour Miley Cyrus : “Il n’y a pas de contact et c’est trop dangereux”

Dans une interview à l’édition britannique de Vogue, elle a très clairement laissé entendre qu’il n’était pas question d’organiser une grande tournée. “Après mon dernier concert (en 2014, ndlr), je me suis posé bien des questions. Et je ne peux pas. Non seulement je ne peux pas en termes de capacité, mais aussi de désir. Est-ce que je veux vivre ma vie pour le plaisir ou l’épanouissement de quelqu’un d’autre plutôt que pour moi ?”

Des propos qu’elle explicite ensuite : “Chanter pour des centaines de milliers de personnes n’est vraiment pas quelque chose que j’aime. Il n’y a pas de contact. Il n’y a pas de sécurité. Ce n’est pas naturel non plus. C’est vous isole, parce que devant 100 000 personnes, vous êtes seule.”

Voilà ses fans prévenus.