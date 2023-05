Deux Belges parmi les demi-finalistes du Concours Reine Elisabeth de chant

Pas moins de huit Coréens figurent parmi les 24 demi-finalistes de cette 10e édition du Concours Reine Elisabeth dédié au chant.

La demi-finale aura lieu ces 24 et 25 mai au Studio 4 de Flagey à Bruxelles, à 15h et à 20h. À chaque séance, six demi-finalistes interpréteront leur récital avec accompagnement de piano. Le jury choisira entre les deux programmes de récital proposés par le candidat.

Chaque année au mois de mai, les épreuves du Concours Reine Elisabeth font vibrer la Belgique et le monde de la musique: tour à tour en piano, en violon, en violoncelle ou en chant, comme cette année. Initié par le violoniste belge Eugène Ysaÿe et la reine Elisabeth en 1937, le concours se veut un tremplin pour les jeunes virtuoses à l'aube d'une carrière internationale.