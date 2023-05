Le Core Festival 2023 va vivre une seconde édition mémorable : voici les 5 artistes ou groupes à ne pas manquer ce week-end à Bruxelles !

Les immanquables :

1. Le concert d'Angèle

"Bruxelles je t’aime", la chanteuse tient parole et reviendra en Belgique après un passage remarqué aux États-Unis avec sa tournée "Nonante-Cinq Tour". Angèle avait également fait sensation au festival californien Coachella en avril dernier. Elle se produira au Core Festival ce samedi 27 mai sur la "Ardo Stage" à partir de 23h30.

2. Le concert de Moderat

Le trio électronique allemand reste à l’heure actuelle l’une des formations les plus excitantes à voir en live. Rare chez nous, Moderat jouera sa musique berlinoise ce dimanche 28 mai sur la "Ardo Stage" à partir de minuit.

3. Le concert de Little Simz

La jeune Londonienne de 29 ans, qui avait sorti "Sometimes I Might Be Introvert", meilleur album rap de 2021, reste une artiste incontournable sur scène à l’heure actuelle. Avec une scénographie qui ne vous laissera pas de marbre, Little Simz se produira ce dimanche 28 mai sur la "Ardo Stage" à partir de 20h00.

Mais encore : NXWorries, De Schuurman, RORI, Caballero et Jeanjass, Alt-j, JPEGMafia, PinkPantheress,...

Les pépites :

4. Le concert de Romy

Troisième membre du groupe britannique "The XX", Romy se produira seule sur scène ce samedi 27 mais à partir de 19h30 sur la "AltVerda Stage". Elle signera sa première venue en Belgique au Core Festival et pratiquement la première date de sa tournée européenne, qui sera scrutée de toutes parts.

5. Le concert de Pusha T

Curieusement moins médiatisé que les autres, Pusha T a sorti l’une des pépites rap de 2022 : "It’s Almost Dry". Sa tournée européenne a bien failli être annulée, une partie fut reportée. De quoi rendre sa venue au Core encore plus exceptionnelle. Le rappeur américain se produira ce samedi 27 mai sur la "Ardo Stage" à partir de 19h30.

Toutes les informations concernant le Core Festival se trouvent ici.