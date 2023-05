Deux Belges en demi-finale du concours Reine Élisabeth de chant et une contre-alto américaine remarquable

Cette proclamation des 24 chanteurs accédant à la demi-finale fut très applaudie. Et pour cause, deux des quatre candidates belges ont été sélectionnées : la mezzo-soprano Linsey Coppens dont on a pu admirer le caractère dramatique dans un Lied de Malher et Margaux de Valensart, très émouvante, dans un extrait de La Voix humaine de Poulenc. Il est à noter que, lors des séances des dimanche après-midi et lundi soir, 8 candidats ont, à chaque fois, été retenus. Par contre, on retrouve 4 concurrents sélectionnés, au cours des prestations du dimanche soir et du lundi après-midi ! Serait-ce l’effet du hasard ? Bref, parmi tout ce beau monde, on retrouve, en demi-finale, huit Coréens sur 17, quatre Françaises sur six, trois Américaines sur cinq, deux Canadiens sur quatre, un Russe et un Australien sur deux. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal conservent leur unique candidat. Des 18 nationalités initialement représentées, il en reste encore dix.

Nous avons, notamment, été impressionnés par la grande sensibilité du baryton coréen Daniel Gwon, dans R. Strauss et Verdi, par la voix chaude et puissante du ténor coréen Junho Hwang, dans R. Strauss et Gounod. La basse coréenne Inho Jeong, qui a déjà quatre premiers prix à son palmarès, possède un tempérament dramatique et une technique accomplie. Son articulation française dans La Jolie fille de Perth de Bizet et sa prononciation italienne dans Les noces de Figaro de Mozart sont exemplaires. De surcroît, quel comédien de grande classe !

Notons, également, la musicalité du ténor coréen Sungho Kim dans Mozart, le très bel aigu de la basse coréenne Junoh Lee qui possède une gestuelle appropriée et sobre.

De la mezzo-soprano française Floriane Hasler, citons la belle couleur de voix et la grande vélocité dans les vocalises ; de la soprano française Marie Lombard, le discours expressif et l’homogénéité vocale.

Épinglons le lyrisme bien conduit et les belles demi-teintes de la mezzo-soprano française Mathilde Ortscheidt ; le respect du style et l’articulation française remarquable du baryton américain Joseph Parrish ; la voix souple et chaude de la soprano américaine Lubov Karetnikova qui chante magnifiquement en allemand ; la belle sensibilité, le sens du drame de la mezzo-soprano australienne Fleuranne Brockway, dans le rôle de Charlotte du Werther de Massenet.

De la mezzo-soprano hollandaise Maria Warenberg, à la voix de charme, on retiendra la finesse et l’humour dans l’air de Rosina du Barbier de Séville.

Mais avant d’entrer en scène, l’unique contralto américaine Jasmin White a déclaré : “Je vais donner au public tout ce que j’ai”. Et sa prestation remarquable lui a valu l’acclamation du public. Il faut dire qu’elle a une présence et une expressivité hors du commun. Elle a, notamment, saisi et fait ressortir toute l’émotion du Dem Schmerz d’Alban Berg.

Rendez-vous à Flagey pour les demi-finales programmées les jeudi 25 et vendredi 26 mai à 15h et à 20h.