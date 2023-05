Tina Turner, une star entrée dans la légende à plus de 40 ans

Pour les “plus jeunes”, Tina Turner, ce sont des tubes imparables dans les années 80 : “The Best” ou “What’s Love Got To Do With It”. Mais il s’agit là d’une renaissance pour la chanteuse. Elle a connu une carrière très douloureuse avant les années 80 (lire ci-contre) à cause de son mari Ike. Celui-ci était certain de tenir sa femme à cause des contrats à assurer. Mais en 1976, Tina s’est enfuie.

Il y eut des procès et surtout une mauvaise réputation qui avait tout pour ruiner la suite de sa carrière. D’autant qu’en 1979, elle a sorti deux albums discos qui n’ont pas marché. Alors, elle rencontre Roger Davies, le manager australien d’une Olivia Newton-John en pleine gloire. Tina lui explique qu’elle voudrait faire des albums et des spectacles rock. Davies accepte de s’occuper d’elle pour autant qu’elle consente à changer de collaborateurs, de costumes et de look.

Les Grammys pleuvent

En 1983, il la place en première partie des Rolling Stones. Il obtient aussi un contrat pour elle au Ritz, une boîte branchée de New York. David Bowie, Rod Steward et le Rolling Stones Keith Richards sont présents à sa première. Pour sa part, Mark Knopfler, de Dire Straits, lui écrit une chanson, “Private Dancer”, qui donnera le titre à l’album qu’elle sort en 1984. S’y trouvent, en plus, sa reprise de “Let’s Stay Together” de Al Green, et une autre cover détonnant, un “Help” provenant des Beatles mais traité à une sauce très personnelle.

Mais il y a surtout, sur cet album, son premier hit absolu : “What’s Love Got To Do”. Chanson de l’année, album de l’année, meilleure chanteuse pop et meilleure chanteuse rock : quatre Grammy Awards. Et, sur la longueur, vingt millions d’albums vendus. Tina ne fera jamais mieux mais, au moins, son come-back, à 44 ans, est assuré.

Ce succès lui vaut d’être invitée, en 1985, sur la scène du Live Aid – spectacle diffusé dans le monde entier – pour un duo avec Mick Jagger. Et également de venir chanter sur le “We Are The World” de Michael Jackson.

Elle fera aussi, cette année-là, une apparition avec un look étonnant, dans le film Mad Max 3, avec également le tube “We Don’t Need Another Heroe”.

En 1986, elle tombe amoureuse de son bel Allemand, Erwin Bach, cadre dans l’industrie du disque. Il était jusqu’à hier son mari. Elle s’appelait donc Madame Bach, ce qui, pour une musicienne, constitue quand même un sommet.

90 dates à 70 ans !

En 1986, dans un stade de Rio de Janeiro, on a comptabilisé 184 000 entrées payantes. Un record du monde à l’époque !

Le 13 septembre 1989 sort l’album Foreign Affair : six millions de ventes. Le CD est tiré par la chanson probablement la plus populaire du répertoire de Tina Turner : “The Best”. En réalité, Bonnie Tyler avait sorti cette chanson un an plus tôt. Pas avec le même succès.

Il y aura encore la chanson du James Bond Goldeneye, en 1995, celle du Roi Lion II quatre ans plus tard (“He Lives In You”) et l’album Twenty-Four. Mais surtout de longues tournées qui l’imposent comme ce qu’elle est prioritairement : une incroyable bête de scène.

La dernière, pour ses 50 ans de carrière, remonte à 2008-2009 avec cinq arrêts à Anvers. Soit 90 concerts devant plus de 800 000 personnes à l’âge de 70 ans. Ses deux dernières dates remontent à 2011, en Suisse.