Un camouflet pour Bruce Springsteen : son plus ancien site de fans cesse ses activités à cause du prix des tickets de concert

Le coup de grâce est arrivé lors de la mise en vente des tickets pour la dernière tournée nord-américaine du Boss, avec l’activation de la tarification dynamique. L’information avait fait le tour du monde en quelques minutes : les prix de certains billets soumis à ce principe s’étaient envolés pour atteindre des sommets inimaginables. Jusqu’à 12 000 dollars pour une place ! Une fortune au regard des 7,50 dollars qu’il fallait débourser en 1978 pour voir Bruce Springsteen lors de sa tournée Darkness on the Edge of Town, explique le site Internet Fortune.

La fin d’une époque

Bien évidemment, l’époque n’est plus la même, les concerts coûtent de plus en plus cher à produire et Bruce Springsteen offre toujours de trois à quatre heures de spectacle. Cela n’empêche pas son irréductible public d’exprimer sa déception au regard de la situation actuelle, explique Christopher Phillips qui est aux manettes de Backstreets qui a pris le pouls de la communauté liée à son magazine. N’ayant plus les moyens de se payer un accès aux concerts de leur idole, celle-ci se détourne de celui qu’elle adulait par-dessus tout. “Nous avons compris que nous ne serions pas en mesure de couvrir cette tournée avec l’énergie et l’à-propos avec lesquelles nous avons fonctionné sans interruption depuis 1980, note Christopher Phillips. Ce constat s’est accompagné du sentiment de plus en plus fort que nous arrivions à la fin d’une époque."

Bruce Springsteen assume

Jon Landau, le manager de Bruce Springsteen a réagi à la décision de Backstreets. Il a fait part de sa tristesse tout en remerciant Christopher Phillips pour son dévouement envers les fans de Springsteen pendant 30 années. Concernant l’objet de la discorde, l’équipe du chanteur juge le prix des tickets de concert conforme à ce qui est pratiqué par d’autres artistes du même calibre.

Plus difficile peut-être à accepter de la part des fans, Bruce Springsteen a, lui, déclaré au magazine Rolling Stone ne pas apprécier être considéré comme le chef de file des tickets de concert hors de prix mais il dit assumer les décisions prises et faire de son mieux en la matière. Aux personnes mécontentes du prix, il a signalé qu’elles peuvent se faire rembourser. Il n’y a donc pas de marche arrière de sa part, là où Robert Smith de The Cure a pris le parti d’engager un bras de fer avec Ticketmaster, le mastodonte du ticketting, après la mise en vente des places pour l’actuelle tournée nord-américaine du groupe.

Vendre son frigo ou sa moto pour voir Coldplay

Voir Basckstreets baisser le rideau est tout sauf anodin. Cela fait plus de 40 ans que cette communauté suit le Boss dans tout ce qu’il fait tout en lui vouant un culte assumé.Son credo: "Par les fans, pour les fans" La publication comme son site Internet constituent des références pour les fans, d’autant qu’elle faisait preuve d’une rigueur journalistique a toute épreuve, note Fortune.

Est-ce cependant suffisant pour faire pression sur les artistes pour revenir à des tarifs plus raisonnables ? Rien n’est moins sûr. On en veut pour preuve quelques exemples récents. Comme ce père de famille du Massachusetts qui dit avoir déboursé… 21 000 dollars pour que sa fille et ses amies puissent voir Taylor Swift sur scène. Un achat en derrière minute parce que les places qu’il avait à l’origine achetées pour 1900 dollars ne lui ont jamais été fournies.

À l’instar des concerts de Bruce Springsteen, la tournée de la nouvelle reine de la pop américaine a aussi soulevé le mécontentement des fans avec des prix qui ont flambé vu la demande, certains atteignant également les cinq chiffres. Comme Robert Smith de The Cure, Taylor Swift s’est retournée contre Ticketmaster en intentant une action en justice.

Autre exemple : le mégaconcert que Coldplay doit donner le 15 novembre à Jakarta. Les Indonésiens se sont rués sur les places les moins chères. Les onze catégories définies par les organisateurs vont de 800 000 à 11 millions de roupies, soit 50 à 700 euros. Les 70 000 billets les moins chers sont partis en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Depuis, la chasse aux places restantes fait exploser les prix, note le quotidien local Koran Tempo. Selon le journal, certaines personnes vont jusqu’à vendre leur frigo ou leur moto pour pouvoir assister à l’événement…