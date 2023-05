Un Concours Reine Elisabeth record : 412 candidats !

En cette année 2023, des 412 chanteurs inscrits, 68 ont été sélectionnés par un jury interne et ce, à partir d’un dossier et d’une vidéo de trois œuvres d’époques et de langues différentes. Suite à des désistements, 64 concurrents de 19 diverses nationalités se présenteront au tirage au sort le 19 mai. On compte 44 femmes et 20 hommes. Parmi les pays les plus représentés, notons la Corée avec 18 candidats, la France avec 7, les États-Unis en comptent 6, l’Allemagne, 5, la Belgique et le Canada 4.

Comme à l’accoutumée, les voix aiguës féminines dominent : 28 sopranos et seulement 15 mezzo-sopranos et une contralto. A contrario, on entendra davantage de voix masculines moyennes et graves, soit 9 barytons et 4 basses en compétition avec 7 ténors.

Rendez-vous à Flagey, pour la 1re épreuve, les 21 et 22 mai de 14 et 20 heures.