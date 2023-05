Une quatrième date à l’Ancienne Belgique pour Girls in Hawaii

”Beaucoup nous l’ont demandée, alors la voici : une 4e date à l’Ancienne Belgique s’ajoute à la tournée des 20 ans de From Here To There, indique le groupe sur ses réseaux sociaux. On s’y retrouve donc les 14,15, 16 et 17 décembre. Hâte de vous y voir !”

La mise en vente des tickets débutera ce vendredi 26 à 14 heures via le site du groupe : https://girlsinhawaii.be/