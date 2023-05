Abba ne se reformera pas pour l’Eurovision : “Nous pouvons célébrer les 50 ans d’Abba sans être sur scène”

Dans une interview accordée à la BBC, Bjorn Ulvaeus et Benny Andersson ont définitivement douché les espoirs de leurs fans. Même pour un soir, ils ne remonteront pas sur scène avec Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad. “Je ne veux pas, et si je ne veux pas, les autres non plus, a déclaré Benny Andersson. Il en va de même pour nous quatre : si l’un dit non, c’est non.” Il n’y a donc “aucune chance” que le groupe chante l’an prochain. “Nous pouvons célébrer les 50 ans d’ABBA sans être sur scène”, a ajouté son compère.

Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, ils ont aussi fermé en grande partie la porte à un troisième volet de Mamma Mia ! au cinéma. Sans un changement de décor et un “scénario irrésistible”, ils y mettront aussi leur véto.

Il reste désormais juste à espérer une célébration grandiose de leurs 50 ans d’existence l’an prochain.