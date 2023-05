”Je sais qu’il y a des hauts et des bas”, confie-t-il. “J’ai compris que ce n’est pas quelque chose qui se soigne en 15 jours, alors je gère… Et puis la chimiothérapie est désormais derrière moi, alors dès que les produits chimiques sortent du corps, ça va mieux. Aujourd’hui, je fais de l’immunothérapie et il y a des progrès assez incroyables dans ces techniques. Je sais désormais, qu’il ne faut pas arrêter.”

Son traitement a toutefois un impact sur ses performances musicales. “Ma voix n’a aucun souci, elle est là, il va juste falloir que je travaille mon souffle car les produits contre le cancer réduisent l’immunoglobuline, donc l’oxygène”.