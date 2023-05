Tina et Ike Turner: la belle et la bête en version trash

Tina Turner a toujours gardé la nostalgie de sa petite ville natale du Tennessee, Nutbush, au point de lui dédier la chanson, “Nutbush City limits”. Pourtant, c’est une enfance pauvre et difficile qu’elle y a connue. Père violent. Séparation. Avec sa grande sœur, Alice, elle est envoyée chez son grand-père.

À lire aussi

Le dimanche, c’était la messe. Elle chantait déjà tellement bien et avec tant d’énergie qu’on l’a prise dans la chorale où elle était la seule enfant. “J’étais déjà très théâtrale”.

“Je le trouvais très laid”

Il lui fallait aider aux travaux dans les champs de coton. “Cela se faisait sous un soleil de plomb. C’était très dur. J’ai détesté le coton. J’ai décidé que je ne voulais plus faire ça et que personne ne m’y obligerait.”

Elle a 17 ans en 1956 quand sa mère la reprend et l’emmène vivre à Saint-Louis. Elle sort, comme toutes les filles de son âge, et, à 17 ans, elle revient régulièrement dans un endroit où se produit un groupe, The Kings of Rythm, qui a acquis une certaine célébrité. Le leader est le pianiste de 26 ans, Ike Turner. “Il était toujours sur son trente et un, costume et cravate. Il m’impressionnait, mais je le trouvais très laid.”

Un jour, le groupe a commencé un morceau de B.B. King dont la jeune fille connaissait le texte : “Je suis montée sur scène, j’ai pris le micro puis Ike est venu vers moi et il m’a dit : ‘Toi, tu sais chanter !’ Tout a commencé comme ça.”

Elle fut engagée, mais comme choriste. “Ça me plaisait beaucoup. Je portais des manteaux de fourrure, des talons hauts et nous roulions en Cadillac. J’avais l’impression d’être une star.”

À lire aussi

Ike et Tina Turner

En 1960, elle se trouvait dans un studio, attendant Ike qui devait enregistrer une chanson intitulée “A fool in love”. Il n’est jamais arrivé. Les musiciens étaient là. Le studio était réservé. Tina prit sur elle d’enregistrer le titre. Une performance vocale. Ike décida de sortir le disque, mais Anna Mae Bullock devait accepter de s’appeler dorénavant Tina Turner. Et le groupe The Kings of Rythm devint aussitôt Ike&Tina Turner.

En 1966, “River Deep Montain High”, dirigé par le maître des producteurs artistiques, Phil Spector, est un tube, mais surtout, en 1971, leur version d’un succès de Creedence Clearwater Revival, “Proud Mary”, fait le tour du monde et leur vaut un Grammy Award.

Mais le vrai truc de Ike&Tina Turner, ce ne sont pas les ventes de disque. C’est le show. Déjà à l’époque, on dit de Tina Turner qu’elle est une James Brown au féminin.

“Ma vie ne me plaisait pas”

Jusqu’en 1962, la relation entre Tiona et Ike, de 8 ans son aîné, était strictement professionnelle et amicale. “Un jour, sans que je m’y attende, il m’a proposé : ‘Si on allait se marier au Mexique !’ J’avais envie de dire non. Mais je me sentais obligée d’accepter. Et la première fois qu’il m’a touchée, je me suis sentie honteuse parce que je n’étais pas amoureuse et j’avais l’impression de faire ça avec un ami. Ce qui, à mes yeux, n’était pas bien.”

Le Ike Turner des années 50 avait été un garçon très strict. Pas question qu’un musicien du groupe se montre ivre et encore moins qu’il prenne des drogues. Dans les années 60, par contre, il est tombé dans la cocaïne. “Avec lui, il fallait marcher sur des œufs en permanence. Il était imprévisible. Quand il était de bonne humeur, on pouvait rire. Mais s’il était tendu ou contrarié, il devenait violent. Ma vie ne me plaisait pas. En plus, quand je regardais des images de moi sur scène, je me trouvais horrible. Tout le monde me traitait comme une star. Je m’en accommodais. Mais je n’étais pas heureuse."

À lire aussi

Tina Turner à propos de Ike: “S’il était tendu ou contrarié, il devenait violent.” ©AP

Le 4 juillet 1976, en pleine tournée, à Dallas, après la dispute de trop, Tina s’enfuit. Dans une ville qu’elle ne connaissait pas, elle est partie en n’ayant sur elle que 36 cents et une carte d’essence. Sans argent et couverte de sang, elle a trouvé refuge dans un motel qui a accepté de la loger. “J’étais bien amochée, mais j’étais loin de Ike. Je n’étais pas prête de revenir.”

Criblée de dettes

Ike était comme fou. Il la cherchait partout. Pendant six mois, Tina s’est cachée chez des amis. “On a tiré sur ma maison. On a brûlé ma voiture. Ike m’a dit clairement que s’il ne récupérait pas tous les biens du ménage, il m’arriverait des ennuis.”

Le divorce fut prononcé en 1978. Tina Turner laissait tout à son mari, mais obtenait le droit de conserver son nom de scène. Par contre, elle était tenue pour responsable de l’annulation des nombreux contrats qui n’avaient pas été honorés. Elle commençait sa nouvelle vie avec 200 000 dollars de dettes et quatre enfants à charge : un fils d’une première liaison ; un autre fils qu’elle a eu avec Ike ; et deux fils que Ike avait d’un premier mariage.

Pendant un temps, la grande Tina Turner dut avoir recours à l’aide sociale. “Après, je me suis remise à travailler grâce, notamment, à Ann Margret qui m’a prise dans son show à Las Vegas.”