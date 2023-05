Décès de Tina Turner: voici les causes exactes de sa mort

"Mes reins sont victimes du fait que je n'ai pas compris que mon hypertension aurait dû être traitée par la médecine conventionnelle", témoignait d'ailleurs Tina Turner en mars dernier, à l'occasion de la journée mondiale du rein. "Je me suis mise en grand danger en refusant de voir la réalité en face : j'ai besoin d'un traitement médicamenteux quotidien et à vie", poursuivait-elle, concluant ensuite qu'elle avait " trop longtemps cru que (son) corps était un bastion intouchable et indestructible".

À lire aussi