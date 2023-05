Éric Cantona se lance dans la chanson et ce n’est pas pour faire de la figuration

L’icône de Manchester United annonce la sortie de ce premier titre pour le vendredi 2 juin. Il invite les personnes intéressées à le rejoindre en s’inscrivant sur un site : cantonasingseric.club.

Mieux, il dévoile aussi des dates de concert. Trois au total, au Royaume-Uni et en Irlande. Il donne rendez-vous à ses fans pour le premier d’entre eux… à Manchester, bien entendu, ville pour laquelle il a une admiration et une reconnaissance profonde. Il aura lieu le 26 octobre au Stoller Hall. Suit une date londonienne au Bloomsburry Theatre deux jours plus tard. Et une troisième à Dublin le 31 octobre.

De l'ambition

”Je commence avec un modeste piano qui jouera à mes côtés dans des lieux intimes”, indique l’ex-star du ballon rond. Mais il a de la suite dans les idées : “L’année prochaine, je jouerai avec un groupe”. Preuve que cette incursion dans la musique n’est une faribole comme on en a connu des nombreuses avec des joueurs de football. D’autant qu’Éric Cantona est l’auteur et le compositeur de la chanson en question. Voilà qui ajoute du poids dans son engagement musical.

Le Parisien annonce aussi un album live. C'est dire!

Si ce single est le premier du footballeur, il a déjà un certain historique à faire valoir dans le domaine de la musique. Il y a trois ans, il apparaissait en roi, couronne sur la tête, dans le clip de “Once”, chanson de l’ex-Oasis Liam Gallagher. Le magazine musical britannique NME rappelle aussi qu’Éric Cantona a déjà rejoint The Libertines et Patti Smith sur scène. C’était à l’occasion d’un concert de bienfaisance en faveur des Palestiniens.