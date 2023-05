Jane Birkin annule tout

Sale temps décidément pour les amateurs de musique. Après les décès de Tina Turner et de Jean-Louis Murat, ainsi que les annulations des tournées de Stromae et, aujourd’hui, de Céline Dion, c’est Jane Birkin qui jette l’éponge. Elle annule elle aussi ses dates de concert prévues à Paris, à La Cigale et à l’Olympia, et dans plusieurs festivals de l’été.