Loïc Nottet : “J’ai connu des jours et des nuits très sombres”

Pas question non plus de se conformer au diktat des plateformes d’écoute en ligne qui favorisent les intros courtes, etc. ?

”Je pense être influencé par cela indirectement puisque je consomme de la musique. Inconsciemment, si tout le monde sort des titres sans intro, je vais faire de même. Cependant, je ne me dis jamais que je vais couper l’intro pour être sûr que la chanson passe sur telle ou telle radio.”

L’album comporte 13 titres. Vous n’êtes pas superstitieux ?

”Si, je le suis. Mais j’adore le chiffre 13. Je n’ai pas l’impression qu’il me porte malheur. Dans The Voice, j’étais le treizième et dernier de ma session. Chaque fois que j’ai été confronté à lui, même dans la vie de tous les jours, ça m’a porté chance.”

Comment vous sentez-vous au moment de la sortie de ce nouvel album ?

”C’est l’album dont je suis le plus fier même si je ressens une petite tristesse, celle de voir ce jardin qui est resté secret pendant trois ans être dévoilé à tous. Cependant, si on fait un disque, c’est bien pour que tout le monde puisse un jour l’écouter. Il y a aussi le fait que ce qui est secret ne peut pas être critiqué.”

Vous redoutez la critique ?

”Je ne suis pas contre les critiques négatives si elles sont constructives et amenée avec une certaine bienveillance, dans un souci de te permettre d’évoluer, de devenir meilleur. Par contre, entendre des gens dire que c’est de la merde, juste par envie, par jalousie ou parce qu’ils ne savent pas l’exprimer autrement, ils peuvent garder ça pour eux. Prendre le temps de l’écrire sur les réseaux, ça ne sert à rien.”

Vous avez déjà été blessé par la critique ?

”Si je me livre beaucoup dans ma musique, c’est parce que dans la vie de tous les jours, si on me blesse, je ne le montre pas. Pendant mon enfance, je n’ai rien montré de tout ça mais je me rends compte que certaines choses ont laissé des cicatrices. Il y a un sujet omniprésent dans tout ce que je fais, c’est l’acceptation de soi, le regard de l’autre, le jugement. Ça restera jusqu’à la fin de ma vie.”

Vous exorcisez un peu cela dans ce disque qui est très dense au niveau des paroles ? Je vous cite : “Je vis mal que mon enfance ait tiré sa révérence”, “Je pleure l’adolescence et ses crises d’existence”…

”Chacun de mes projets est un gros travail d’introspection. Ici, c’est peut-être beaucoup plus profond. J’ai exploré plein de choses qui m’attristent, me mécontentent, me rendent heureux aussi. Ce faisant, on découvre des choses qui peuvent faire peur mais aussi d’autres qui te font plaisir.”

Quitte à se faire mal en remuant tout ça ?

”Je préfère voir la vérité en face même si fait mal que d’être de ceux qui ne creusent pas par peur de ce qu’ils pourraient découvrir. Oui, j’ai connu des jours, des nuits et des semaines très sombres à cause de ça. Mais cela me permet d’être devant vous et de parler d’un album dont je suis très fier.”

Des insomnies ? Vous êtes dépressif ?

”Je ne pense pas l’être même si je peux avoir des 'down' très puissants lors desquels je me pose la question de savoir à quoi ça sert de vivre. Il m’est arrivé de regarder des personnes âgées et de me demander comment elles arrivent à trouver un sens à leur vie pendant autant d’années. Je pense que c’est propre à ma génération. On a tellement de choses à notre disposition qu’on pense n’avoir plus rien et donc tout est flou. On ne sait pas où on va. Ce problème-là n’existait pas avant. Auparavant, une bonne soirée, c’était regarder la télé avec tes proches. Et si l’antenne ne captait rien, tu prenais un livre. Il y avait quelque chose de très social. Aujourd’hui, les activités sont beaucoup plus individuelles et ça nous enferme avec nos pensées. À force de ressasser tout le temps, on trouve du mal partout.”

Du foot à la danse

Avant la danse et la musique, Loïc Nottet a joué au football. Pour faire plaisir à son père, explique-t-il. Parce que lui, il n'aimait pas du tout ça. "Je n'aimais pas la mentalité ni le sport en lui-même. En revanche, j'adorais me jeter dans la boue. C'était même le problème, je passais plus de temps à me jeter par terre et à parler avec le gardien de but parce que j'étais défenseur, qu'à jouer au ballon." "Je n'étais pas doué et je m'ennuyais. Et comme je ne cachais pas que j'aimais la danse et que je voulais en faire, je vous laisse imaginer ce qui se disait dans le vestiaire. Tapette, pédale, etc., j'ai tout entendu. Mais je les laissais cracher leur venin car je savais que j'allais tracer ma route et être heureux", dit-il. Aujourd'hui, le chanteur ne regrette pas d'avoir choisi de bifurquer vers la danse à 9 ans. Pour autant, il n'éprouve aucune animosité envers les personnes qui jouent au foot ou adorent ça. "J'apprécie à nouveau à voir un match des Diables rouges. J'ai aussi une autre image du foot car j'ai beaucoup de potes qui aiment le ballon. Ça ne sert à rien de condamner tout un secteur pour quelques abrutis."