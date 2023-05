Sur les ondes de la radio française RFM, le chanteur confiait toutefois avoir joué avec le feu, lui qui semblait guéri et s'était rendu dans son petit village de Patagonie en Amérique Latine. C'est là-bas qu'il a eu une rechute dans son cancer. "J’ai un peu joué avec le feu, mais je ne jouerai plus avec. Je n’arrêterai pas. Ce n’est pas si simple, mais bon, on va y arriver", a-t-il confié.

Rassurons ses fans, il va beaucoup mieux aujourd'hui et fera quelques apparitions sur les planches durant l'été.