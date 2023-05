Dans les coulisses de la préparation du premier Palais 12 de Loïc Nottet

Premier constat : Loïc Nottet n’a pas besoin d’être devant une foule en délire pour se métamorphoser en bête de scène. Il se donne autant en répétition ou lors d’un filage qu’en concert. Il est pro en toutes circonstances.

Loïc Nottet à son arrivée dans les coulisses du Cirque Royal pour le filage de son prochain spectacle. ©DH.

Il nous a donné rendez-vous à 13 heures dans sa loge. L’artiste à l’univers décalé n’y est pas seul. Il est avec deux danseuses. C’est le temps de midi, ils mangent tout en discutant des chorégraphies et des figures. Et surtout, il ne tient pas en place. Très vite les vannes s’installent dans les conversations et les rires éclatent.

Une heure plus tard, Loïc Nottet quitte la loge direction la scène du Cirque Royal. “Let’s go”, lance-t-il à ses quatre danseurs. Casquette vissée sur la tête, il s’engouffre dans l’escalier qui mène aux backstages du plateau. À 14 h 10, le voilà, qui fait son entrée en tenue décontractée. Jogging noir. Comme toujours, il salue tout le monde sur le plateau. On le sent prêt à soulever des montages.

Le chanteur est attentif à tous les détails, pas uniquement ceux de sa prestation personnelle. ©D.R.

L’instant d’après, c’est parti. Sur ses chansons “Addictocrate”, “Danser”, “Trouble-Fête”, “Je t’haine”, “Mis à mort”, “Cygne” et bien d’autres, il semble envoûté, pris par ses émotions. Il chante et danse tout en parvenant à garder un œil sur tout. Chaque enchaînement de ses chansons a un objectif à ses yeux. Il vise la perfection. Il sait ce qu’il veut : le meilleur pour son public. Il vérifie tous les détails : la lumière, l’espace sur scène, les retours pour le son. Il est attentif aux répétitions des chansons de son nouvel album. Le boss c’est lui.

Il veille aux détails sur scène mais aussi en dehors. Respectueux de ses fans, il veut s’assurer que son fidèle public sera chouchouté, remercié comme il l’entend et se dit.

Avec ou sans public, Loïc Nottet se donne à fond à chaque fois qu'il monte sur scène. ©D.R.

Il est 17 heures et Loïc Nottet ne prend toujours pas la moindre pause. En artiste exigeant qu’il est, il ne ménage pas ses efforts plusieurs heures durant, enchaînant deux filages. Il multiplie les scènes pour parvenir à la perfection. Il se concentre tout en adressant ses recommandations à son équipe. Et ceci, toujours dans la bonne humeur, sans jamais hausser le ton, zen et avec le sourire. Il connaît ses responsabilités et les assume.

Dégoulinant de sueur, il poursuit ses répétitions. Il nous donne à voir un joli moment de partage artistique que seul l’horaire pourra arrêter.

Voici ce qui attend les fans le 17 février sur la scène du Palais 12. Voius n'en verrez pas plus... pour le moment. ©D.R.

Il est déjà 18 heures. Loïc Nottet remonte vers sa loge. Il est heureux du travail accompli et prend enfin une pause. Pendant ce temps, son équipe, elle, poursuit le travail.

En concert cet été le 22 juillet aux FrancoFolies (www.francofolies.be) de Spa et le 29 juillet au festival Les Gens d’Ere (www.lesgensdere.be) près de Tournai. Sur la scène du Palais 12 de Bruxelles le 17 février 2024 (www.palais12.com et www.ticketmaster.be)