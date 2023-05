Le CORE Festival accueille 40.000 festivaliers pour sa deuxième édition

La seconde édition du CORE Festival, qui se déroulait samedi et dimanche au parc d'Osseghem, a rassemblé 40.000 festivaliers, ont annoncé dimanche les organisateurs de l'événement. Les festivaliers ont notamment pu applaudir Angèle, Caballero et Jeanjass ainsi que Charlotte Adigéry et Bolis Pupul.