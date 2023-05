Zoé Joséphine, la Liégeoise repérée par The Voice Kids France : “Créer son propre label, c’est la liberté”

Une “très bonne expérience” pour celle qui était dans l’équipe d’Amel Bent. “Jouer sur une scène aussi énorme avec des musiciens aussi talentueux et avoir des conseils de personnes aussi compétentes dans le milieu, c’est vraiment très enrichissant.” Résultat ? Elle a assuré la première partie de Jean-Baptiste Guégan lors de sa tournée des zéniths et surtout un single, Paris où, suite à un passage express dans la ville lumière – ” mais ça aurait pu s’appeler aussi Bruxelles ou n’importe quelle ville malheureusement” – elle se mettait dans la peau d’un SDF. “J’avais besoin de me mettre dans la peau de ces personnes qu’on ne regarde pas ou plus vraiment.” Et puis, fin avril dernier, voilà que Zoé Joséphine sort son premier disque, Regarde dehors. “J’avais envie de commencer mon EP avec quelque chose de très positif, d’assez entraînant et de terminer avec quelque chose de plus calme”, poursuit-elle, entre ses morceaux pop/catchy et piano voix, au micro de LNRadio. “J’ai un peu imaginé l’ordre de cet EP comme une journée. 'Quand le soleil entre' pour commencer, puis après des chansons davantage dans le constat de ce qui se passe autour de moi dans le monde. Pour terminer avec 'Toutes les nuits', comme si la journée se terminait.” Sans oublier le single phare Regarde dehors qui revient sur la période Covid de 2020. “Ce qui m’a vraiment inspirée, c’est ce qu’on voit à la télé”, explique celle qui en a même sorti un clip, avec des extraits de journaux parlés, tourné à Liège et où elle se retrouve figée sur un banc “comme si le monde s’arrêtait devant cette télé un peu folle”. “Le message est : peu importe quelle chaîne télé ou radio on écoute, on zappe et ces voix continuent et ne donnent pas forcément de bonnes nouvelles.”

Si Zoé assure que sa génération est “assez éveillée par rapport à ce qui se passe” et a “envie de réagir”, elle le prouve par son côté femme artiste, engagée mais aussi femme d’affaires du haut de ses 20 ans. “Pour ce premier projet, j’avais envie de tout choisir et pas qu’on me dise de faire de telle ou telle manière”, conclut celle qui a créé son propre label ZJ Records. “J’avais envie de choisir chaque titre, morceau et musique. Avoir son label, c’est la liberté. Au-delà de sessions studios, on crée une équipe et cela permet d’avoir une structure qui va gérer le tout.” Avant l’étape suivante, un album. “Je suis impatiente car j’ai beaucoup en stock, plus de 70 ou 80 chansons, toutes composées au piano, et que j’ai hâte de faire découvrir !” Et pourquoi pas aussi devenir… la Révélation féminine pour les Victoires de la musique 2024 comme elle l’écrit sur ses réseaux sociaux. ” Si je travaille, que j’y crois très très fort, je peux y arriver”, a-t-elle déclaré au RTL Info. “Quand on voit Angèle aux États-Unis, ça donne de l’espoir.”