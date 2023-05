Questionné sur Stromae, qu’il admire beaucoup, le DJ confiait qu’il s’inspirait beaucoup de son compatriote pour ses musiques : “Il m’a fort inspiré dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée, et aussi à faire ce petit texte sur Instagram qui parlait de mes tracas”.

En effet, le DJ, au cours de sa carrière, avait aussi connu des problèmes de santé mentale et s’était exprimé sur les réseaux sociaux. Le parallèle était donc fait avec Stromae, qui a interrompu sa tournée plus tôt, avançant des raisons privées. “Je comprends totalement ce qu’il vit”, a confié Henri PFR au sujet de Stromae. “Stromae, c’est l’essence même de ce que j’aspire à être au niveau artistique. C’est le premier artiste qui a osé parler de choses sombres que l’on peut vivre en tant qu’artiste. […] Alors, je pense que oui, c’est important qu’il pense à lui avant tout et qu’il pense à sa santé mentale.”