Quel est le plus gros festival de Belgique?

Tomorrowland

À commencer par Tomorrowland, le plus grand festival électro du monde. Chaque année, c’est dans la commune de Boom, dans la province d’Anvers que des centaines de milliers de festivaliers dansent tout au long de plusieurs week-ends. Si habituellement le festival a lieu sur deux week-ends, le premier festival post-confinement, organisé en 2022 a réuni quelques 600.000 festivaliers, le tout sur trois week-ends. Durant le mois de juillet, le festival belge voit des personnes venir des quatre coins du monde pour profiter d’une line-up très très branché avec des DJ de renommée internationale.

Le projet a rencontré un tel succès qu’il a été exporté à l’étranger.

©BELGA

Rock Werchter

Le festival qui a été créé en 1975 est également l’un des plus grands au monde. Il a également lieu début juillet en Belgique. Depuis 2003, il se déroule sur quatre jours.

Il comporte quatre scènes : la Main Stage (85 000 spectateurs), The Barn (20 000 spectateurs), The KlubC (trois scènes couvertes pour accueillir 6.000 spectateurs) et The Slope. Au total, il accueille en moyenne 340.000 festivaliers chaque année.

©JC Guillaume

Dour

©BELGA

Près de Mons, dans le Hainaut, un autre festival attire de nombreux amateurs de musique durant l’été. Également organisé durant le mois de juillet, le festival s’est énormément développé en 30 ans. S’il ne comptait que 2000 spectateurs l’année de sa création (1989), la donne est toute autre dorénavant. En 2019, ce sont pas moins de 250.000 personnes qui se sont rassemblées durant cinq jours sur le parc éolien de Dour.

Élu meilleur festival d’Europe en 2010, le festival de Dour est aujourd’hui le plus grand événement musical de Belgique francophone.

Les Ardentes

Un festival qui a le vent en poupe. Si on pouvait y écouter tous types de musique, le Hip-Hop a pris le dessus depuis 2018. Et depuis plusieurs années, le nombre de festivaliers qui répondent présents ne cesse d’augmenter. On dénombrait 25.000 personnes en 2006, 70.000 cinq ans plus tard. En 2022, 210.000 personnes ont répondu présent au festival qui a lieu en région liégeoise.

©MICHEL TONNEAU

Pukkelpop

Organisé près d’Hasselt depuis 38 ans, le Pukkelpop fait également partie des gros festivals de Belgique. Là ou se croisent divers styles musicaux comment le rock, le hip-hop, la musique électronique et de la musique contemporaine, des dizaines de milliers de festivaliers se donnent rendez-vous durant trois jours, du jeudi au samedi. Au total, plus de 180.000 personnes se rassemblent à ce festival.

Le festival est maudit depuis plusieurs années. En 2010, Michael Been, chanteur et guitariste de The Call, est décédé d’une crise cardiaque. L’année suivante, en tout début de festival, deux chapiteaux et leurs écrans géants se sont effondrés suite à un violent orage. Des arbres ont été déracinés, ce qui a provoqué la mort de cinq personnes et une dizaine de blessés graves. En 2015, c’était une bonbonne de gaz qui explosait dans le camping, blessant sept personnes.

Couleur Café

Le Festival couleur café, organisé chaque année à Bruxelles sur le site de Tour et Taxis et ensuite au Heysel durant le dernier week-end du mois de juin accueille toutes les musiques, que ce soit du R&B, du Hip-Hop, de la Soul, de l’Afro, du Reggae, du Dancehall, sans oublier le Rock et l’Électro.

Le festival accueille en moyenne 60.000 personnes sur trois jours. En 2014, plus de 80.000 personnes étaient présentes au festival.

©BELGA

CORE Festival

Parmi ce classement des plus grands festivals de Belgique, on ne pouvait pas passer à côté du CORE Festival, qui est pourtant moins connu. Lui qui a connu sa deuxième édition en cette fin de mois de mai au parc d’Osseghem devient un festival de grande ampleur.

Effectivement, ce sont 40.000 festivaliers qui s’étaient réunis pour venir applaudir quelques gros noms comme notamment Angèle, Caballero ou Jeanjass.

L’événement, issu d’une collaboration entre Tomorrowland et Werchter, a pour ambition de grandir encore au fil des années.

Et pourquoi pas remonter dans ce classement.