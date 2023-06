Avec l’intelligence artificielle, vous ne regarderez plus jamais vos pochettes de disques de la même façon

Des projets du genre foisonnent sur Internet et se répandent comme une traînée de poudre via les réseaux sociaux. De quoi susciter des angoisses chez certains quand d’autres s’émerveillent du potentiel qu’offre l’outil.

Au rayon des expérimentations qui ne portent – a priori – préjudice à personne, il y a celles d’Alexander Dobrokotov. Comédien et créateur multimédia, forcément passionné de nouvelles technologies, il s’est amusé à donner une nouvelle dimension à une série de pochettes de disques emblématiques. Comprenez qu’il en offre une vision XXL. Façon grand angle si vous préférez.

Pour ce faire, il a utilisé l’outil Generative Fill désormais intégré dans Photoshop. Il permet d’ajouter ou de supprimer du contenu sur une photo. Et le résultat est bluffant. Vous ne regarderez plus jamais les pochettes de vos disques de la même façon après avoir vu son travail. Nevermind de Nirvana, Abbey Road des Beatles, London Calling de The Clash, Teenage Dream de Katy Perry, Aladdin Sane de David Bowie, Black Holes Revelations de Muse et Master Of Puppets de Metallica sont passés à la moulinette par les soins d’Alexander Dobrokotov. C’est à découvrir ci-dessous.