Quels sont les meilleurs festivals musicaux à proximité de la Belgique ?

1. En France

Chez nos voisins français, quatre festivals se démarquent: Lollapalooza Paris, We Love Green, Rock en Seine et le Main Square.

La première édition parisienne du festival Lollapalooza, le 22 juillet 2017 à Paris. ©AFP

Lollapalooza Paris

Comme son nom l’indique Lollapalooza Paris est un festival de musique qui a lieu dans la capitale hexagonale. Cette année il revient à l’Hippodrome de Longchamp du 21 au 23 juillet 2023. Après le Chili, le Brésil, l’Argentine et l’Allemagne, la France est le cinquième pays à accueillir le festival Lollapalooza. En effet, Live Nation voulait continuer à développer son activité sur les festivals en France et a donc annoncé la tenue du festival en juillet 2017 à l’Hippodrome de Longchamp. Depuis sa première édition cette année-là, qui avait attiré 110 000 festivaliers, le Festival Lollapalooza Paris a désormais lieu chaque année au mois de juillet. Cette année, l’événement accueillera Kendrick Lamar en tête d’affiche.

We Love Green

We Love Green est un festival de musique électro-pop organisé à Paris depuis 2010, se déroulant entre mai et juin. Chaque année, il ouvre le bal des festivals en France. Festival engagé, We Love Green est soucieux de son impact sur la planète et s’engage, du transport à l’alimentation en passant par la gestion des déchets, à être le plus écoresponsable possible. En 2023, il se tient les 2, 3 et 4 juin et accueillera Pusha T, Lomepal, Gazo, Little Simz et bien d’autres artistes.

We Love Green, en 2022. ©INSTAGRAM

Rock en Seine

Rock en Seine clôture les festivités le dernier week-end d’août. Cette année, le festival aura lieu du 23 au 27 août, dans le parc de Saint-Cloud aux portes de Paris, au cœur de jardins historiques dessinés par Le Nôtre. Il accueillera d’impressionnantes têtes d’affiche : Billie Eilish, Florence + The Machine, Placebo, The Strokes, The Chemical Brothers, Foals, Wet Leg, Girl in Red, The Murder Capital, Angel Olsen et Tove Lo.

©Main Square

Le Main Square Festival

Le Main Square Festival est sans doute le festival le plus proche de la Belgique. Il se déroule à quelques kilomètres de la frontière franco-belge, à Arras, pendant le premier week-end de juillet. Il se caractérise par sa programmation internationale et son site, la Citadelle d’Arras, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Du 30 juin au 2 juillet 2023, cette année le festival accueille Maroon 5, Orelsan, David Guetta, Macklemore, Aya Nakamura, Damso, Izia, Vitalic, John Butler, Suzane et Anna Calvi.

2. Aux Pays-Bas

Chez nos voisins néerlandais, nous avons retenu trois festivals majeurs du pays : le Rolling Loud Rotterdam, le Pinkpop ainsi que le Mystery Land.

Pinkpop Festival

Le Pinkpop Festival est l’un des plus importants festivals de musique rock des Pays-Bas, de par les artistes qui le fréquentent chaque année. Il se déroule entre mi-mai et début juin à Landgraaf, juste à côté de Maastricht, à moins d’une heure de Liège ! Le festival reconnu par le Guinness des records comme le plus vieux festival annuel du monde. Le Pinkpop est souvent comparé à Rock Werchter. En effet, les deux événements ont couramment une programmation assez similaire. Cette année il se déroulera du 16 au 18 juin et accueillera les Red Hot Chili Peppers, Ellie Goulding, OneRepublic, The Black Keys, The Lumineers, The Script, Tove Lo, et Queens of the Stone Age.

Le Pinkpop Festival. ©ANP

Rolling Loud

Rolling Loud, quant à lui, est l’un des plus grands festivals hip-hop d’Europe. Cette année, c’est Rotterdam qui accueillera l’édition 2023, le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet. Le principal festival international de hip-hop prendra donc le contrôle de Rotterdam pour deux jours remplis de talents internationaux. Cette édition a frappé un grand coup : Travis Scott et Kendrick Lamar sont les deux têtes d’affiche.

Mystery Land Festival. ©YouTube

Mysteryland

Mysteryland est un festival néerlandais de musique électronique diffusant du hardcore, du hardstyle, de la techno, de l’electro, de la house, du hip-hop et de l’urban. Il possède le titre du "Plus vieux festival de Dance aux Pays-Bas", et est considéré comme le premier festival du genre lors de sa création en 1993. Il prend actuellement place à Haarlemmermeer, au Floriade, mais a une édition également au Chili puis aux États-Unis.

3. En Allemagne

Rock am Ring et Rock im Park

Les festivals Rock am Ring et Rock im Park sont deux festivals allemands de musique rock organisés chaque année simultanément. Alors que Rock am Ring se déroule sur le circuit du Nürburgring, Rock im Park se déroule au Zeppelinfeld à Nuremberg. Cette année, ils se dérouleront du 2 au 4 juin avec une programmation fortement basée sur le rock: Kings of Leon, Foo Fighters, Limp Bizkit, Rise Against et d’autres.

Melt Festival. ©D.R.

Melt Festival

Le Melt Festival est considéré comme étant l’un des meilleurs d’Europe. Depuis 1997, il prend place en Allemagne à Ferropolis, la "ville de fer", dans la commune de Gräfenhainichen située au sud de Berlin. Les styles de musique proposés sont principalement le rock et la musique électronique. Le site de Ferropolis est une des particularités du festival: c’est un musée à ciel ouvert regroupant de larges excavatrices industrielles datant de la deuxième moitié du XXe siècle et pouvant mesurer jusqu’à 30 mètres de hauteur, 130 mètres de long, et peser 1 980 tonnes.

Rolling Loud Festival. ©D.R.

Rolling Loud

Si vous n’avez pas l’occasion de vous rendre à Rotterdam pour assister au Rolling Loud, le festival s’installe une semaine plus tard à Munich. En effet, poursuivant sa lancée d’expansion internationale, Rolling Loud a annoncé le tout premier Rolling Loud Germany du 7 au 9 juillet 2023. Il se déroulera au cœur de la capitale bavaroise, la troisième plus grande ville d’Allemagne. Avec une programmation d’artistes de premier plan, Rolling Loud a réussi à marquer le coup en faisant à nouveau appel à deux des plus grosses pointures du genre musical: Kendrick Lamar et Travis Scott.

4. Luxembourg

Francofolies

A moins de 20 kilomètres de la frontière belge, les Francofolies d'Esch-sur-Alzette proposent une line-up des plus séduisantes. Le festival luxembourgeois, qui se tient cette année du 8 au 11 juin, accueille DJ Snake, Orelsan, Angèle, Louise Attaque, Gazo, Josman, La Femme, Bernard Lavilliers, Izia, Disiz, Vitalic et bien d'autres.