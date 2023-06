ML rend l’ennui lumineux

La marque de fabrique est toujours là. Sur une pop aux accents électros – inspirations indie-rock indique le communiqué de presse… – et au refrain très catchy, ML fait parler sa voix au timbre accrocheur et ses textes en français. Le propos, lui, est moins solaire. Il est question d’absence, de manque amoureux, d’ennui comme l’indique le titre de la chanson. Elle chante : “Quand reviendras-tu enfin ?” et “Je crève d’envie de te voir”. Ceci dit, ça fait aussi partie des fondamentaux de son projet dans lequel elle exprime de façon très intime ses doutes et ses tourments.

Ses titres, elle les compose toujours à la guitare ou au piano. Ses textes, elle les écrit dans les transports en commun ou au café. L’équipe qui l’entoure évoque Leonard Cohen, Tame Impala, King Gizzard&the Lizard Wizard, Billie Eilish et Lana Del Rey. C’est flatteur et raccord avec “l’étiquette” indé qui colle au projet. De notre côté, on préfère dire que ML fait du ML, une pop à la sauce belge et aux influences multiples mais cohérentes. C’est tellement mieux de se démarquer de la sorte.

Ce titre annonce donc un EP qui arrive très prochainement.

Deux autres titres sont déjà disponibles. Nettement plus indé, “Ressaisis-toi” est paru il y a trois mois. Il est à découvrir sur YouTube avec sa boîte à rythme sortie d’un autre âge et toujours un refrain très efficace. Dans un tout autre style, “Ailleurs n’existe pas” propose à découvrir la voix de ML carrément à nu. Elle est mise en avant dans le mixage, ce qui laisse découvrir tout le charme dont elle dispose. Ce n’est pas sans rappeler Françoiz Breut, par exemple dans “Mes péchés s’accumulent”.

“Crève d’ennui” est la découverte belge de la semaine sur LN Radio du lundi 5 au dimanche 11 juin.