Si la prestation de la représentante de la France n’avait pas spécialement séduit le jury du concours, avec 104 points à la 16e place du concours, c’est son doigt d’honneur/“toz” qui a mis le feu aux poudres.

Malheureusement pour la maroco-canadienne, l’after Eurovision semble compliqué. Alors que sa tournée démarrait à Marseille (2 juin) et à Lille (8 juin), les deux dates ont été reportées au 9 et 17 décembre. Et, selon le Parisien, ces annulations ne sont pas dues à des problèmes techniques mais bien à des salles qui sont loin d'être combles.

La prochaine date de concert de la Zarra, prévue pour le 15 juin à la Salle Pleyel, n'a pas encore été annulée mais, selon les informations du Parisien, des promotions ont été rajoutées afin de remplir la salle de concert.