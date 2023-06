Concert de Céline Dion annulé: "On n’est même pas remboursés"

©© Capture Instagram via Bestimage

Patiente, la Boraine l’aura été. "Les concerts ont été reportés à cause du Covid, puis une deuxième fois en raison de la maladie de Céline Dion. Beaucoup ont demandé à être remboursés à ce stade mais je n’ai pas fait la demande. J’y tenais à ces deux concerts, finalement reprogrammés à septembre 2023."

Le 26 mai, le couperet tombe. Cette fois plus de reports mais une annulation de la tournée, toujours en raison de l’état de santé de Céline.

Débora cette fois vise le remboursement. Avec le Sportpaleis d’Anvers, pas de souci: "J’avais acheté directement à la salle, je viens d’être remboursée." Pour Paris, de remboursement, il n’en sera pas question. "J’avais acheté via la plateforme livebooker.fr. Jusqu’au deuxième report elle a remboursé mais, depuis, elle a été fermée."

Cette plateforme est exploitée par la société Global Service Concierge. Et de fait, la société a été condamnée. Elle s’est rendue responsable du délit de pratique commerciale trompeuse à l’occasion de la revente de plusieurs dizaines de milliers de billets de spectacles. Cette pratique avait notamment consisté à faire croire aux clients qu’ils leur revendaient des billets de spectacles avec l’autorisation des organisateurs, alors que ce n’était pas le cas. "Live Booker se présentait comme une plateforme qui achetait des tickets en gros puis les revendait avec une commission", définit Débora. Il y a eu condamnation par le tribunal judiciaire de Paris à indemniser le syndicat PRODISS à hauteur de 100 000 euros en réparation du préjudice causé à la profession des producteurs de spectacles. "Mais les acheteurs de tickets ne font pas partie des créanciers", a appris Débora. "La Société Global service Concierge n’a pas exécuté cette condamnation, entraînant la radiation de son appel", avait communiqué PRODISS. Et sa fermeture, dans la foulée…

Au total, Débora en a eu pour 417 €, 311 € pour les billets plus la commission. Ses multiples tentatives de contacts, notamment auprès du service de médiation indiqué sur la facture, sont restées vaines. Et elle n’est bien évidemment pas seule dans le cas. Rien que le site monavis.fr, les commentaires désenchantés prolifèrent. "Je pense que je devrai déposer plainte, c’est tout de même presque 500 euros. Voir aussi s’il n’est pas possible de se regrouper pour une plainte collective", conclut Debora.

Nous-mêmes avons tenté d’obtenir, dès vendredi, des interlocuteurs. Nous n’avons reçu aucune réponse ni du service de médiation ni de Live Booker. Dont la page Facebook est, il est vrai, en léthargie depuis septembre 2020.