Grâce à l’intervention de l’IA, les Beatles sont à nouveau réunis, 50 ans après leur séparation. On découvre alors deux reprises modelées par l’IA. La première du single “New” de Paul McCartney, de 2013, avec des voix vieillies et un couplet du regretté John Lennon. Une nostalgie qui a suscité de vives émotions chez les auditeurs.

”La voix de John Lennon, m’a donné la chair de poule”, “Lennon ne chante pas de sa tombe, on a réellement l’impression qu’il est là”, écrivent de nombreux internautes choqués positivement par la création artificielle de cette chanson.

L’AFP précise de son côté qu’une version de la chanson de John Lennon, publiée à titre posthume, “Grow Old With Me”, a été refaite par un créateur d’IA connu sous le nom de Dae Lims. Les internautes réagissent à la création artificielle qui leur semble si réaliste. “Les larmes ont coulé lors du couplet de Paul McCartney, tu as fait pleurer un vieil homme, Dae”, écrit un fan.

Ces créations bluffantes ouvrent cependant un débat important sur les droits. En matière de licence et de propriété intellectuelle, il sera bientôt possible pour n’importe qui de créer une chanson avec leur star préférée… Un débat de société qui devra dans un futur proche être discuté et cadré.