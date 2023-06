Surprise, deux nouveaux titres des Beatles bouleversent les fans

Voici les deux versions pour vous faire votre propre idée:

Précision utile: "New" ft. John Lennon n'est pas une création officielle des Beatles. Il s'agit du travail d'un fan qui s'adresse aux fans.

Bien sûr, la production des Beatles a été étudiées sous tous les angles depuis des décennies. Tout ou presque a été inventorié et souvent diffusé sous le manteau. Il sera difficile pour un escroc de venir fourguer des inédits qui ne sont en réalité que des créations ou recréations faites à partir de l'intelligence artificielle. Mais appliquez cela à d'autres artistes, moins étudiés ou plus "bordéliques", et vous comprenez tout de suite les dérives que cela peut entraîner.

Si aujourd'hui, manipuler cette technologie reste l'apanage de quelques-uns uniquement, son développement pourrait très rapidement rendre cela accessible au grand public, avec toutes les dérives possibles. Depuis des années, le système Autotunes permet de corriger des erreurs de justesse dans le chant. Avec l'intelligence artificielle, c'est tout le rendu de la voix qui peut être modifié. Autrement dit, alors que la voix perd de ses aigus avec l'âge, un chanteur pourrait les conserver en enregistrement grâce à l'IA.

Le second titre qui fait surface aujourd'hui n'est pas un inconnu. Il s'agit d'une maquette enregistrée par Yoko Ono qu'elle avait confié à Paul McCartney au début des années 90. Il s'agit de "Grow Old With Me". La chanson faisait partie du lot qui a donné naissance à "Free as a Bird" en 1995 et "Love Real" l'année suivante. Ces deux morceaux étaient des exploits technologique à l'époque. À partir des maquettes de John Lennon, les trois Beatles survivants à l'époque, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, ont terminé les titres en créant des arrangements, en agençant différemment les enregistrements de John Lennon pour pouvoir inclure des couplets avec des paroles de leur cru. Résultat: "Free as a Bird" a remporté un Grammy Award et le titre s'est hissé dans le Top 40 permettant ainsi aux Beatles d'avoir une chanson classée lors de chaque décennie entre 1960 et 1990.

À la différence de ces deux morceaux sortis il y a près de 30 ans, "Gorw Old With Me" n'a pas du tout été réalisé par Paul McCartney et Ringo Starr, les deux Beatles restant. Il s'agit à nouveau du travail d'un fan, toujours réalisé à partir de l'intelligence artificielle. Le titre, un des derniers enregistré par John Lennon en 1980, a été publié sur l'album posthume Milk and Honey, en 1984. Il s'en est emparée et l'a retravaillée. Manifestement suffisamment bien puisque des fans disent avoir la larme à l'oeil en l'écoutant. La touche Beatles est belle et bien là.

En cherchant un peu sur la Toile, ces morceaux réalisés avec l'intelligence artificielle sont plus nombreux.