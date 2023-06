Peter Gabriel, le retour gagnant qu'on n'espérait plus

Qualité parfaite du son, richesse et perfection technique des images (une immense toile ronde circulaire inclinable au-dessus des musiciens, neuf écrans rectangulaires verticaux derrière eux et deux autres, horizontaux, à cour et jardin), mise en scène efficace signée comme d’habitude par Robert Lepage : ouvert sur le mode intimiste à 20h pile avec un Gabriel solo philosophant sur le vrai, le faux et l’intelligence artificielle (il se présente avec autodérision comme un avatar de lui-même avec 20 ans et 10 kg de plus que le vrai, qui serait sur une plage des Caraïbes) , le show s’organise d’abord autour d’un feu de camp (très belles reprises acoustiques de Washing of the water and Growing up) avant de voir les musiciens se déployer dans la lumière. A l’avant-plan, Gabriel au piano ou avec son seul micro, flanqué de ses trois fidèles lieutenants : David Rhodes à la guitare et Tony Levin – 77 ans mardi ! – à la basse, qui esquisseront avec lui sur Sledgehammer quelques pas de danse rappelant leurs heures de gloire, et Manu Katché à la batterie. Juste derrière, un autre vieux complice de l’ombre, Richard Evans (guitare et flûte), ainsi que trois nouveaux très créatifs : Don McLean (claviers), Josh Shpak (cuivres) et Ayanna Witter-Johnson, qui joue du violoncelle debout (détail ?) et donne la réplique de sa belle voix soul à Gabriel dans Don’t give up ou In your eyes. Initialement annoncée, la violoniste Marina Moore est absente.

Avec son visage de bonze et sa tunique noire à double rangée de boutons qui le fait ressembler au capitaine de quelque vaisseau spatial en orbite infinie, le Gabriel 2023 n’a forcément plus la souplesse et la vigueur physique de celui qui marchait les pieds en l’air, roulait à vélo ou courait dans une sphère. Mais il reste un showman accompli, qui aime réinventer chacun de ses anciens titres (superbe version, notamment, de Darkness façon M le Maudit), qui garde des performances vocales quasiment intactes et qui prend le temps de communiquer avec son public sans se limiter aux poncifs habituels. On en redemande.