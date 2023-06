Le geste de très grande classe du groupe Blur après l'annulation de la première journée d'un festival à Madrid

La chose est suffisamment rare pour qu’on la relate dans ces pages. Jeudi, la première journée du Primavera Sound Madrid, spin-off madrilène du méga festival espagnol Primavera organisé dans les environs de Barcelone, a été annulée en raison de conditions météo extrêmes. Les images disponibles sur les réseaux sociaux montrent en effet des dégâts incompatibles avec la tenue de l’événement. Une catastrophe pour les organisateurs, les artistes et surtout le public qui était attendu en nombre ce jeudi sur le site. Il faut souligner qu’à l’affiche, il y avait surtout le retour de Blur, fleuron de la britpop des années 90 et grand rival – à l’époque – d’Oasis. On imagine aisément la déception des fans.