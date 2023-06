Dua Lipa l’emporte sur un groupe de reggae l’accusant de plagiat

Ce ne sont pas les premiers déboires que la chanteuse rencontre avec ce morceau. Deux musiciens l’avaient déjà poursuivie jugeant qu’elle s’était inspirée de chansons à eux pour le faire.

Artikal Sound System, quintette créé en 2012 et basé en Floride, estimait aussi que la chanteuse albano-britannique et son équipe avaient pompé un de leurs titres paru en 2017 pour créer ce hit extrait de l’album Future Nostalgia publié trois ans plus tard. Pour faire valoir ses droits, le groupe avançait avoir rencontré beaucoup de succès avec leur chanson et l’avoir joué d’innombrables fois sur scène. Il pointait aussi sa présence sur les plateformes d’écoute en ligne. Autant d’éléments qui faisaient, aux yeux de ses membres, que la pop star et ses coauteurs ne pouvaient pas ne pas l’avoir entendue.

“Trop générique ou trop peu substantiel”, a estimé la juge en charge du dossier. Le groupe de reggae n’a pas été en mesure de produire des chiffres.

Artikal Sound System a aussi avancé un autre argument pour le moins “capillotracté” aurait dit Pierre Desproges : le fait qu’un des coauteurs de Dua Lipa a travaillé avec une femme à qui le beau-frère d’un des membres de la formation a enseigné la guitare. Pas plus probant aux yeux de la magistrate.

Celle-ci a cependant accordé une deuxième chance au groupe. Il pouvait revenir avec un dossier plus complet le 16 juin. D’après le site du magazine Rolling Stone, ils ont laissé tomber.