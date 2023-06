Concert improvisé de Blur à Madrid: un moment extraordinaire à l’ambiance aussi surréaliste qu’extatique

1500 personnes dans un club exotique

Vers 14h, la nouvelle tombe : une soirée électronique “Boiler Room” sera bel et bien organisée en fin de journée dans un club de la ville, mais il y a plus fort, plus improbable : Blur, tête d’affiche absolue de ce jeudi, donnera le set prévu… dans une salle de 1500 personnes. Tous les festivaliers en possession d’un billet peuvent gratuitement “demander” un accès via l’application du festival “à partir de 16h”. Autant dire qu’à l’heure du goûter, tous les cafés madrilènes sont remplis de jeunes gens appuyant frénétiquement sur “refresh” pour assister à ce concert exclusif qui nous ramène au début des années 90, quand le groupe de rock londonien donnait encore des shows survoltés dans des tripots de quelques centaines de places.

”La Riviera” et ses palmiers

En moins de 24h, l’organisation du festival a trouvé le lieu idéal… ou presque : une boîte de nuit exotique nommée “La Riviera” avec bar central, palmier géant, cuba libre et shots de Tequila. Quand Damon Albarn arrive sur scène aux côtés de Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree, à 21 h 30, l’ambiance est donc aussi surréaliste qu’extatique. On nous dit que 1300 chanceux sont sur place, dont un certain Kendrick Lamar, qui se produira ce vendredi soir, et a fait inscrire son petit nom sur la guestlist. Il a bien fait Kendrick, Blur joue le jeu à fond et livre un concert extraordinaire de plus de 2h. On le sait, mais on ne peut que le constater à nouveau : Damon Albarn est l’incarnation même de la cool attitude. Tout sourire, détendu, brillant, il donne à la fois le sentiment de maîtriser totalement son sujet et de donner le tout premier concert de sa vie.

”Revenez bande d’andouilles”

”St-Charles Square”, “There’s No Other Way” et “Popscene” ouvrent le bal. Le public, lui, est un peu trop mou à notre goût, mais Graham et compagnie en ont vu d’autres. “Trouble In The Message Centre”, “Tracy Jacks”, “Chemical World”, “Beetlebum” et “Country Sad Ballad Man” décoincent les privilégiés. Les premiers rangs commencent gentiment à s’agiter, avant que “Coffee and TV”, “Parklife” ou autre “Song 2” viennent parachever l’ensemble. Blur est sur scène depuis une bonne heure trente, on sort, avant de recevoir un message intitulé “Mais qu’est-ce que vous faites ? Revenez bande d’andouilles, Blur remonte sur scène”. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le groupe de rock joue… plus longtemps que ce qui était prévu initialement par le festival. “Girls&Boys”, “Tender”, “The Narcissit” et “The Universal” font trembler les palmiers une dernière fois. Merci les gars et chapeau bas.